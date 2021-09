PC Linux MacOS

Black Geyser setzt auf klassische, pausierbare Echtzeitschlachten.

Storyfokus

Kampfsystem, Begleiter und Besonderheiten

Wenn ihr euch beim König nicht angemessen verhaltet, droht Ungemach.

Fazit

Isometrisches Party-RPG

Einzelspieler

Für Anfänger bis Profis

Preis: 24,99 Euro (Early Access)

In einem Satz: Vielversprechendes Gruppen-RPG mit Story-Fokus, spannender Spielwelt und neuen Mechaniken.

ist ein von Grape Ocean Technologies entwickeltes und über Kickstarter finanziertes ISO-RPG, das Klassiker wieoderals Inspirationsquelle heranzieht. Doch unter anderem mit der Spielwelt, dem System und der Gier-Mechanik möchte das Indie-Studio eigene Akzente setzen. Der Titel ist kürzlich mit zwei Kapiteln in den Early Access gestartet. Ich habe die Presseversion im Rahmen eines Let's Play durchgespielt . Diese umfasst leider nur das erste Kapitel und etwas weniger Nebenquests. Die knapp acht Stunden mit dem Spiel haben mir aber schon einen sehr guten Einblick verschafft!Zunächst könnt ihr euch dem ausgefeilten Charakter-Editor widmen oder einen vorgefertigten Charakter auswählen. Das System orientiert sich insgesamt an, ist aber, wie auch die Spielwelt, eine Eigenkreation. Es stehen euch diverse Rassen, darunter die "Winterelfen" namens Feldegug, und Klassen zur Verfügung. Ihr könnt sogar einen Multiklassen-Charakter mit bis zu drei Klassen erstellen. Als Hans Dampf in allen Gassen steigt ihr naturgemäß insgesamt langsamer auf. Zaubern, Kämpfen, Handeln, Waffenfertigkeiten: Ihr könnt euch richtig austoben.Eure Heldenreise in der Welt Yerengal startet als Diener am Hof von Lord Espen. Ihr serviert die Getränke und es wird über den Bürgerkrieg zwischen Isilbright und der reichen Minenstadt Deron-Guld diskutiert. Überraschend stürmen dann deren Truppen, angeführt vom Sohn von Lord Espen, das Gut und es kommt zu den ersten Kämpfen. Lord Espen rettet euch, wird aber von seinem Sohn ermordet. Ihr erwacht kurz darauf in einer Hexenhütte. Dort spielt sich das Tutorial, basierend auf eurer Klassenkombination, ab. Danach bekommt ihr eine klare Hauptaufgabe. Ihr müsst mehr über eure Vergangenheit herausfinden. Das führt euch in die Hauptstadt und über mehrere Quests schließlich in die Dienste des Königs. Vor der nächsten großen Aufgabe endete das erste Kapitel.Das Kampfsystem setzt auf pausierbare Echtzeit, inklusive der von mir gerne genutzten Optionen zur Autopause. Zaubersprüche müsst ihr euch über Nacht merken, es gibt Rüstungsklassen, ihr levelt Kampffertigkeiten für bestimmte Waffen auf. Das Kampflogbuch ist dabei ziemlich detailarm. Was ist meine Trefferchance? Wie viele Hitpoints hat der Feind? Lediglich der Verwundungsgrad wird euch angezeigt. Das vergleichsweise rudimentäre Feedback führt dazu, dass ich mehr spiele und weniger Minmaxe. Und das finde ich gar nicht schlecht! Wenn ich Lust auf die letzte Detailinfo habe, spiele ich einfach Solasta (zum User-Artikel) . Nichtsdestotrotz ist die Positionierung oder der Einsatz der richtigen Zauber wichtig und es gibt beispielsweise auch Gegner, die ihr nur per Fernkampf bekämpfen könnt. Frustig kann es aufgrund der geringen Infomationsdichte aber trotzdem werden.Den Hauptfokus legt Black Geyser aber offensichtlich auf die Story. Sie ist spannend geschrieben und wendungsreich. Die Nebenquests haben mir alle sehr gut gefallen und bringen die Spielwelt näher. Teils müsst ihr auch Entscheidungen treffen. Eure Begleiter haben alle einen eigenen Charakter und eine eigene Geschichte, die auch immer mal zum Tragen kommt. Die Dialoge sind teilweise vertont. Etwas nervig waren die immer gleichen Kommentare bei Bewegungsbefehlen.Zwei Mechaniken möchte ich hervorheben: Das Gier-System bedeutet, dass ihr mit habsüchtigen Aktionen, und dazu gehört schon das Einsammeln des Loots von getöteten Gegnern, die bösen Götter füttert und das Spiel langsam aber sicher schwieriger wird. Auch Entscheidungen bei Quest-Dialogen wirken sich aus. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen und auch am blinden Looten gehindert. Ich habe stets gut überlegt, ob mir bestimmte Items das Risiko eines schwierigeren Spielerlebnisses wert sind. Ziemlich cool ist auch, dass eure Party auch einen Level hat. Und je nach dem ob ihr mit einer festen Gruppe oder ständig wechselnden Mitgliedern spielt, könnt ihr bestimmte Spezialfähigkeiten für die Party freischalten. So hat jede Spielweise andere Vorteile. Ich konnte schon Fähigkeiten freischalten, hatte zum Kapitelende aber erst die maximal mögliche Zahl gleichzeitiger Begleiter.Black Geyser - Couriers of Darkness hat einen sehr guten Ersteindruck gemacht. Die Early-Access-Version wurde auch schon mit elf Updates versorgt, die ich leider nicht testen konnte. Dazu gehört die Beschleunigung der teils einen Tick zu langen Ladezeiten. Die Grafik (bis auf die Laternen bei Tag) ist hübsch, die Soundkulisse stimmig. Vor allem die Vielzahl an Musikstücken gefiel mir sehr gut. Klasse ist auch, dass euch Figuren mit eurem Namen, soweit bekannt, ansprechen und sich Händler freuen, dass ihr wieder da seid.An allen Ecken und Enden und der Update-Politik ist zu spüren, dass das kleine Entwicklerteam das Spiel mit viel Herzblut und Engagement vorantreibt. Das vergleichsweise feedbackarme Kampfsystem gepaart mit der guten Story und etwas Erkundung führen dazu, dass euch in der finalen Version wohl kein 100-Stunden-Monster erwartet, mit 40-50 dürft ihr aber wohl rechnen. Die Early-Access-Version ist bereits gut spielbar und ein Reinschnuppern lohnt sich. Die finale Version soll im ersten Quartal 2022 erscheinen.