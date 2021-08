GC21: Gameplay-Trailer zu Death Stranding - Director's Cut

PC PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Death Stranding ab 16,95 € bei Amazon.de kaufen.

Den finalen Auftritt auf der Opening Night Live der Gamescom 2021 überließ Organisator und Moderator Geoff Keighley dem Studio seines Buddys Hideo Kojima, beziehungsweise dem Spiel Death Stranding - Director's Cut. In einem rund 9-minütigen Gameplay-Video wurden die neuen Features der erweiterten PS5-Fassung von Death Stranding (im Test, Note 8.5) vorgestellt.

So könnt ihr sehen, wie Einmann-Lieferunternehmen Sam Porter Bridges (gesteuert von euch, gespielt von Norman Reedus) nun waghalsige Sprünge von Klippen dank Stabilizer-Ausrüstung ohne Schaden an Ladung und Mensch übersteht und andere neue Gadgets einsetzt. Dazu gibt es einen Ausflug an den Schießstand, bei dem sich auch virtuelle Missionen gegen die Zeit starten lassen. Sowohl in dieser Disziplin als auch in den nun aus Sams Schlafzimmer heraus wiederholbaren Bosskämpfen könnt ihr nun eure Abschlusswertung mit der anderer Spieler vergleichen. Neben den neuen Rennkursen gibt es schließlich auch einen Vorgeschmack auf eine der neuen Missionen, die sehr auf Stealth-Action ausgelegt scheint und damit etwas Metal Gear Solid-Flair aufkommen lässt.

Death Stranding - Director's Cut erscheint am 24. September 2021. Wie bei Ghost of Tsushima - Director's Cut (im Test, Note 9.0) ist das Upgrade für Besitzer von Death Stranding auf die erweiterte Version nicht kostenfrei. Regulär kostet Death Stranding - Director's Cut 59,99 Euro im PSN-Store.