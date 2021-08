GC21: Call of Duty - Vanguard: 10-minütiger Gameplay-Trailer zeigt Kampagne

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen der Opening Night Live der gamescom 2021 gab es auch einen ausführlichen Gameplay-Trailer zu Call of Duty - Vanguard zu sehen. Das knapp zehnminütige Video, das ihr euch unter dieser News anschauen könnt, zeigt eine Anfangsmission mit der russischen Scharfschützin Polina Petrova, die in Stalingrad gegen die deutschen Besatzer kämpft, wobei sie sich nicht nur mit ihrem Präzisionsgewehr zur Wehr setzen weiß.

Polina ist dabei eine von vier Charakteren, die ihr in der Kampagne spielen werdet. Diese sind Mitglieder der Task Force One, einem Vorläufer der heutigen Special Forces. Das Spiel führt euch zu diversen Schlachten an die Ost- und Westfront des Zweiten Weltkriegs, aber auch in den Pazifik und nach Nordafrika.

Call of Duty - Vanguard erscheint am 5. November 2021 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One.