PM: Super Monkey Ball Banana Mania: Morgana aus Persona 5 tritt der Affenbande bei! (Sony Playstation Blog)

dass morgana aus Persona 5 der Affenbande in Super Monkey Ball Banana Mania als spielbarer Charakter beitreten wird! Morgana wird allen Spielern als ein Post-Launch DLC zur Verfügung stehen, sobald das Spiel auf PlayStation 5 und PlayStation 4 am 5. Oktober gestartet sein wird.

Super Monkey Ball Banana Mania ist ein Besonderes Projekt, das auch das 20. Jubiläum der beliebten Serie feiert – 20 Jahre, in denen es um Spaß und Spiel mit einer liebenswerten Besetzung ging, mit der wir unzählige Stunden verbracht haben. Wir wollten diesen Meilenstein feiern, indem wir dem Spiel ein paar neue Freunde aus der Breite der SEGA-Bibliothek geben, die AiAi und die Affenbande auf ihrem nächsten Abenteuer unterstützen könnten.

Die mutige, schlagwertige und insgesamt einfach bezaubernde Morgana war die offensichtliche Wahl!

Persona 5 ist eins der großen RPGs aller Zeiten und zu den Phantomdieben gehören einige der einprägsamsten Charaktere der jüngeren SEGA-Geschichte. Wir haben über viele, viele Charaktere nachgedacht, die wir aus Persona oder anderen SEGA-Serien übertragen könnten, aber von Anfang an war Morgana auch einfach zu niedlich, nicht am Ende ausgewählt zu werden! Ihr gesamtes Charakterdesign passt einfach in die Welt von Super Monkey Ball: die verspielten Ohren, übergroßen Augen, das spitzbübische Lächeln, und – natürlich – die ultrawitzigen Reaktionen, wenn er fliegt!

Es ging nach der Entscheidung also “nur noch” darum, die Details unter Dach und Fach zu bringen: Der Look wird erst perfekt mit Morganas klassischem gelben Bandana und Werkzeuggürtel. Und natürlich sollte der ständig schatzsuchende (absolut nicht ein) Kater auch ausreichend Schatztruhen haben, die er auf der Weg zu jedem Ziel einsammeln kann!

Wir möchten uns bei unseren Freunden von ATLUS für ihre Hilfe bei dieser Zusammenarbeit bedanken und hoffen, dass auch alle Persona-Fans Spaß haben werden, sich durch die Welten von Super Monkey Ball Banana Mania zu rollen – diesmal als ihr liebster Katerphantomdieb!

Ihr könnt Super Monkey Ball Banana Mania jetzt vorbestellen für PS4 und PS5 ab heute für 39,99 $. Das Morgana-Post-Launch-DLC erscheint dann auf beiden Konsolen am 2. November.