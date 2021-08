PM: [gamescom 2021] Überraschung zur Opening Night Live – Splitgate Season 0 ist ab sofort online! (Cosmocover)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Linux

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

1047 Games öffnet das Portal und überrascht die Fans mit dem Start von Splitgate Season 0

– Soeben noch bei der Opening Night Live enthüllt und schon ist Splitgate Season 0 live! –

Zephyr Cove, NV (25. August 2021) – Splitgate Season 0 ist ab sofort verfügbar, nachdem sie heute in der Opening Night Live vorgestellt wurde. Die überraschende Veröffentlichung von Saison 0 erfolgt nur wenige Wochen nach dem explosionsartigen Anstieg der Popularität des Vorzeigetitels des Entwicklungs- und und Publishing-Studios 1047 Games , der im ersten Monat der offenen Beta mehr als 10 Millionen Downloads verzeichnete. Der Inhalt von Season 0 umfasst einen Battle Pass mit 100 Levels, neue saisonale Herausforderungen und Belohnungen, eine neue Karte, neue Modi und mehr.

Als eines der wichtigsten Spiele des Sommers 2021 startet Splitgate Season 0 heute mit brandneuen Herausforderungen, die im Laufe der Saison freigeschaltet werden und es den Fans ermöglichen, Belohnungen zu erhalten. In Saison 0 gibt es sowohl kostenlose als auch Premium-Herausforderungen, wobei die Premium-Herausforderungen exklusiv für Battle Pass-Besitzerinnen und -Besitzer verfügbar sind. Die Premium-Herausforderungen sind schwieriger zu bewältigen als die wöchentlichen und täglichen Herausforderungen, bieten dafür aber größere Belohnungen für besonders engagierte Spielerinnen und Spieler.

Ebenfalls seit heute verfügbar: Der Contamination Mode . Im Contamination Mode rüstet man als verseuchter Charakter nur eine Nahkampfwaffe aus und verseucht so viele andere Spielerinnen und Spieler wie möglich, indem man sie tötet und die Runde beendet, wenn alle anderen infiziert sind. Wer infiziert wurde, spawned dann und wechselt die Seite, wobei man Punkte dafür bekommt, so viele Spielerinnen und Spieler wie möglich zu infizieren. Nicht-Infizierte rüsten sich mit einer Schrotflinte aus und sammeln Punkte, indem sie so viele Infizierte wie möglich töten. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, in diesem actionreichen, spannenden Modus Punkte zu sammeln. Dieser Modus ist somit ganz schön ansteckend.

Season 0 enthält außerdem mit „Karman Station“ die neueste Map, die zu den mehr als 20 verfügbaren Karten von Splitgate gehört und Spielerinnen und Spieler auf einen atemberaubenden und gefährlichen offenen galaktischen Spielplatz im Weltraum entführt. Mit einem weitläufigen und exponierten Zentrum verfügt die Karte auch über einen äußeren Scharfschützenturm, der dem kontrollierenden Team dabei hilft, feindliche Bewegungen zu verfolgen. Aber Vorsicht, Teamwork ist notwendig, um Ziele in angrenzenden Korridoren und Räumen zu erreichen.

Wer in Saison 0 einsteigt hat die Möglichkeit, aus Hunderten von exklusiven Waffenskins, Rüstungsskins, Bannern, Jetpacks und mehr zu wählen. Dazu gehören auch neue Premium-DLCs, einschließlich eines neuen Starter-Charakters und eines Waffenpakets – oder man entscheidet sich für die Gold-Edition mit dem furchterregendsten Charakter im Splitgate-Universum, einem exklusiven legendären Portal und Jetpack und mehr.

Splitgate ist ein Online-Multiplayer-First-Person-Shooter der Portale nutzt, die von den Spielerinnen und Spielern erschaffen werden. Ursprünglich 2019 für den PC veröffentlicht wurde der Flagship-Titel von 1047 Games diesen Frühling erneut für PlayStation- und Xbox-Konsolen angekündigt und hat einen enormen Ansturm an Spielerinnen und Spielern erlebt, was den Titel zu einem der unaufhaltbaresten Spiele 2021 machte.

Um mehr über das Spiel zu erfahren, nimmt man das Portal zu Twitter , Discord oder Splitgate.com