PM: Jurassic World Evolution 2 erscheint am 9. November 2021 (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jurassic World Evolution 2 ab 45,95 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns riesig, euch in einer neuen Welt willkommen zu heißen, wenn Jurassic World Evolution 2 am 9. November für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheint.

Jurassic World Evolution 2 baut auf der Formel des bahnbrechenden und packenden Originals von 2018 auf und erweitert sie um eine fesselnde neue Story-Kampagne, unglaubliche neue Features, wie ein verbessertes Bausystem und mehr Gestaltungsmöglichkeiten, sowie neue prähistorische Spezies, die dank erstaunlichem Realismus imposanter als je zuvor aussehen. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack darauf, was euch erwartet.

Jurassic World Evolution 2 bietet vier Spielmodi, darunter ein Kampagnenmodus, der die Geschichte von Jurassic World: Das gefallene Königreich weitererzählt. Darin arbeitet ihr Seite an Seite mit der DFW (Department of Fish and Wildlife), einer Regierungsagentur mit dem Auftraug, die nunmehr in der Wildnis lebenden Dinosaurier zu überwachen und zu schützen. Für alle unter euch, die gerne ihrer Kreativität freien Lauf lassen, bietet der Sandbox-Modus alle nötigen Werkzeuge, um den ultimativen Jurassic Park oder die ultimative Jurassic World aufzubauen. Spieler auf PS5 werden außerdem in der Lage sein, Gebäude und Dekorationen aus beiden Äras, also sowohl aus Jurassic Park als auch aus Jurassic World, in einem Park zu vereinen. Der Challenge-Modus erlaubt es euch, eure Management-Fähigkeiten so richtig auf die Probe zu stellen, indem ihr eine Reihe verschiedener Missionen mit steigendem Schwierigkeitsgrad angeht und versucht, die beste Parkwertung in der kürzesten Zeit zu erreichen.

Neu in Jurassic World Evolution 2 ist der Chaostheorie-Modus, in dem ihr die entscheidensten Momente aus den Filmen der Jurassic-World-Reihe nacherleben und eine Reihe von Szenarien nach dem Motto „Was wäre wenn?“ meistern könnt. Realisiert John Hammonds Traum eines funktionsfähigen Jurassic Park, stellt einen T-Rex im San Diego Amphitheatre aus oder baut und verwaltet eure eigene Jurassic World mit Unterstützung von Kultcharakteren wie Dr. Henry Wu (gesprochen von BD Wong). Wir können es kaum erwarten, euch in diesen neuen Modus eintauchen zu lassen.

Neben diesen Modi und Features erwarten euch mehr als 75 imposante prähistorische Spezies in Jurassic World Evolution 2. Darunter auf vielfachen Wunsch auch Flug- und Meeressaurier, wie der Mosasaurus, und altbekannte Fanlieblinge wie der T-Rex und der Velociraptor. Die majestätischen Kreaturen fühlen sich lebendiger als je zuvor an. Ihr könnt sie dabei beobachten, wie sie miteinander interagieren, um die Vorherrschaft kämpfen, ihr Territorium abstecken und brandneue Verhaltensweisen an den Tag legen, während sie intelligent auf die Welt um sie herum reagieren. Unser neuester Trailer zeigt einige der beeindruckenden Neuzugänge, wie den doppelt gehörnten Carnotaurus, den Dimorphodon, den auffällig gekrönten Parasaurolophus und den Majungasaurus. Ich freue mich schon darauf, wie ihr den Rest der Riege zu Gesicht bekommt!

Neben der Standard Edition, könnt ihr außerdem eine exklusiv digital erhältliche Deluxe Edition vorbestellen, um euch ein erweitertes Erlebnis zu sichern. Diese enthält das Grundspiel sowie drei exklusive Fahrzeugskins, die von der Dinosaur Protection Group inspiriert wurden, sechs Schilder für eure Gastgebäude und fünf zusätzliche spannende prähistorische Spezies, die ihr euren Parks im Challenge- und Sandbox-Modus hinzufügen könnt, darunter nicht nur Landsaurier sondern auch Meeres- und Flugsaurier.

Zu guter Letzt erhaltet ihr mit eurer Vorbestellung außerdem Zugriff auf drei Fahrzeugskins für euer Capture-Team, Ranger-Team und MVU-Team, die von dem packenden Jurassic-Park-Nachfolger, Vergessene Welt: Jurassic Park aus dem Jahr 1997 inspiriert wurden. Und obendrein könnt ihr euch auf ein kostenloses Upgrade von eurer PS4-Version auf die PS5-Version des Spiels freuen.

Wir sind schon mächtig darauf gespannt, wie ihr eure Dinoparks ab dem 9. November entwerfen werdet!