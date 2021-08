PM: Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 (Sony Playstation Blog)

PS4 PS5

Vor wenigen Monaten haben wir bei State of Play die ersten Gameplay-Erfahrungen aus Horizon Forbidden West mit euch geteilt, wobei wir euch einen kurzen Einblick dazu gegeben haben, wo die Reise für Aloy als Nächstes hingehen wird, und euch die spannenden neuen Elemente wie Schwimmen, Freiklettern, erweiterte Nahkämpfe und vieles mehr präsentiert haben.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Horizon Forbidden West gerade einen großen Meilenstein erreicht und wir gingen in die letzte Phase der Entwicklung – voll im Zeitplan, aber nicht ganz sicher, ob wir das Spiel auf die Qualitätsstufe würden polieren können, die wir im Auge hatten.

Es dürfte niemanden überraschen, dass unsere Teams von der globalen Pandemie stark betroffen waren. Wir haben uns an neue Arbeitsabläufe, Verfahren und andere Herausforderungen anpassen müssen, während wir unser Team schützen und eine gesunde Work-Life-Balance in den Vordergrund stellen mussten.

Heute freuen wir uns sehr, bestätigen zu können, dass die lang erwartete Fortsetzung am 18. Februar 2022 sowohl auf PlayStation 4 als auch auf PlayStation 5 erscheinen wird. Die Vorbestellungen beginnen am 2. September 2021, also haltet nächste Woche Ausschau nach neuen Informationen zu diesem Thema.

Während uns die Entscheidung, den Launch des Spiels auf 2022 zu verschieben, absolut nicht leicht gefallen ist, möchten wir uns die Zeit nehmen, um allen unseren Fans für ihre unerschütterliche Unterstützung zu danken. Wir wissen, wie sehr ihr euch darauf gefreut habt, euch wieder mit Aloy und ihren Freunden zu vereinen, ihre Story fortzuschreiben und neue und gefährlichere Welten zu erkunden. Eure Leidenschaft, Fan-Art, Cosplay, virtuelle Fotografie und Videos waren für uns alle hier das Allergrößte.

Daher wissen wir, dass unsere Community sich einen Leistungsverbesserungs-Patch für Horizon Zero Dawn auf PS5 gespielt gewünscht hat. Dieser Patch ist JETZT VERFÜGBAR – der PS5 Spieler anvisierte 60 FPS genießen lässt und als kostenlose Aktualisierung für alle PlayStation 5-Spieler! Wenn ihr bereits eine Ausgabe des Spiels besitzt, wird diese automatisch aktualisiert, und alle Neulinge bei Horizon finden das Spiel über die Produktseite von Horizon Zero Dawn oder unsere Social-Media-Kanäle.

In den kommenden Monaten werden wir weitere Informationen für euch haben und wir freuen uns, euch schon bald im Verbotenen Westen begrüßen zu dürfen …