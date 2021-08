GC21: Age of Empires 4: Historienvideos und weitere Völker vorgestellt

PC

Im Rahmen der gamescom hat Microsoft neue Informationen zu Age of Empires 4 bekannt gegeben. Während des hauseigenen Streams wurde ein Aspekt besonders in den Vordergrund gerückt: die Darstellung der historischen Hintergründe. Das Entwicklerteam hat für verschiedene Aspekte Videoclips produziert, als Beispiel wurde eine der ikonischsten Einheiten im Spiel vorgestellt, der Trebuchet. Der etwas mehr als drei Minuten lange Film beleuchtet detailliert den Aufbau und die Funktionsweise der Belagerungsmaschine. Im Interview verriet Creative Director Adam Isgreen, dass sich insgesamt 28 dieser Filme im Spiel freischalten lassen.

In der Opening Night Live wurden neue Infos zum Spiel präsentiert. Die beiden bereits angekündigten, verbleibenden Zivilisationen der Rus und des Heiligen Römischen Reiches wurden in gewohnt kurzen Gameplay-Clips vorgestellt: die Wikingernachfahren in Ost-Europa können mit starker Kavallerie, Kriegermönchen und Handelsboni aufwarten. Das in Mitteleuropa angesiedelte, sich als Nachfahren der römischen Kaiser verstehende Reich setzt dagegen auf eine starke Defensive, schwere Infanterie und Prälaten, welche Einheiten mit ihrem Segen stärken.

Unverändert bleibt der Release von Age of Empires 4, der weiterhin auf den 28. Oktober 2021 festgelegt ist. Das Spiel erscheint für Steam und im Windows Store und wird direkt zum Release im GamePass für PC enthalten sein.