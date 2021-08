PC Switch XOne PS4

Während meine Freundin elektrisierend das neue Buster Sword schwingt bin ich on fire.

Neue Charaktere und der Fight for Survival

Der Survival-Modus ist Kern des DLC.

Auch im Survival-Modus sind die Retroabschnitte eines meiner Highlights!

Freischaltungen und Trainingsweltmeister

Der Trainingsmodus ist eine gute Lernhilfe.

Mit jedem Run wurden wir besser. Die Statistiken werden gespeichert.

Fazit

Prügelspiel (DLC)

Einzel- und Mehrspieler

Für Anfänger bis Profis

Preis: 7,99 Euro

In einem Satz: Gelungener und motivierender Prügelfutternachschub für ein tolles Hauptspiel.

war vor gut einem Jahr ein fantastischer Trip auf der Memory Lane für alle, die schon in den 90ern gerne die Prügelspiele der Serie oder auch die-Reihe gespielt haben. In modernem Gewand mit gutem Soundtrack machte mir das Prügeln durch die Levels und das Verkloppen der Bossgegner natürlich vor allem im Koop viel Spaß. Dank Game Pass konnten wir sogar ohne Zusatzkosten loslegen. Mitist kürzlich der erste DLC erschienen. Wir haben auf der Xbox überprüft, was er so zu bieten hat!Mr. X Nightmare setzt direkt nach dem Hauptspiel an, in dem ihr die Y-Geschwister besiegen musstet. Die Bedrohung durch Mr. X scheint aber noch nicht gebannt. Also entscheidet ihr euch, in einem Simulator zu trainieren. Lokal können drei Freunde mitspielen, online könnt ihr euch mit einem Spielkameraden verbinden. Mit Shiva, Max und Estel sind drei neue Helden an Bord.Der Simulator steckt euch, wie in einem Roguelite, in immer wieder neu zusammengewürfelte Arenen. Die Arenen sind extrem abwechslungsreich gestaltet. So gibt es einen Militärflughafen, einen Boxring, einen Tempel und mehr. In jeder Arena müsst ihr gegen mehrere Gegnerwellen oder einen Boss und seine Minions bestehen. Dabei könnt ihr euch die Levelarchitektur zu nutze machen, müsst aber auch aufpassen. So sind manchmal Abstürze möglich oder es kommen Feuerstöße von der Seite oder aus dem Boden. Beispielsweise im Boxring gibt es auch eine schwingende Kugel, die ihr in Bewegung setzen könnt um Gegner auszuknocken. Selbst treffen lassen solltet ihr euch auch nicht. Immer wieder erscheinen zerstörbare Objekte, in denen sich Geld oder Heilitems befinden.Am Ende jeder Arena könnt ihr euch für einen von zwei Buffs entscheiden oder einen verstorbenen Mitspieler wiederbeleben, denn jeder hat nur ein Leben. Die Buffs geben euch zum Beispiel Feuerschaden oder machen eure Waffen haltbarer. Im übrigen wurde das Arsenal durch den DLC etwas ausgebaut. Manche Buffs haben aber auch Nachteile. Mit einem könnt ihr zum Beispiel 15 Prozent schneller laufen, macht 15 Prozent mehr Schaden und erleidet auch 15 Prozent weniger Schaden. Dafür könnt ihr nicht mehr springen. Ihr könnt euch sozusagen während des Runs kleine Builds machen. Die Buffs braucht ihr auch, denn die Arenen werden immer schwieriger.Der Survival-Modus ist aber kein reiner Selbstzweck. Vielmehr schaltet ihr durch eure Erfolge nicht nur neue Waffen, sondern auch neue Moves für eure Helden frei. Die alternativen Moves aktiviert ihr einen nach dem anderen für den jeweils gespielten Helden, was durchaus einige Zeit dauert. Einmal freigeschaltet könnt ihr sie dann, wie auch das Outfit, einfach auswählen. Die neuen Moves sind nicht nur Eye-Candy sondern machen auch spielerische Unterschiede, da es teils deutlich andere Bewegungsmuster sind. Sobald ihr alles freigeschaltet habt, was ein spürbarer Motivationsfaktor ist, könnt ihr eure Helden mit einem sehr individuellen Kampfstil in die Schlacht schicken.Die Ergebnisse der Simulationen werden gespeichert so dass ihr einen guten Überblick über eure Runs bekommt. In der "Weekly Sim" könnt ihr in einer bestimmten Arenenabfolge antreten und euch so mit Spielern aus aller Welt messen. Leider gibt es aber nur für den Singleplayer eine Highscoreliste und die zeigt mir komischerweise immer nur die drei besten Spieler und ihre astronomisch hohen Punkte an.Im Rahmen eines kostenlosen Updates gibt es für alle neue Farbpaletten, einen neuen Schwierigkeitsgrad und den Trainingsmodus. In dem könnt ihr für jede einzelne Figur alle Moves lernen, wobei die Komplexität der Schlagfolgen immer mehr steigt. Zwischendurch gibt es immer mal einzelne Moves, an denen wir schier verzweifelt sind. Für komplette Neueinsteiger in das Genre gibt es die Schwierigkeit, dass zwar angezeigt wird, was ihr drücken sollt. Aber die Übersetzung der Symbole in Gamepad-Eingaben wird nicht erklärt, was die Zugänglichkeit erschwert und für Frust sorgte. Trotzdem ist das Training eine gerade für "mittelerfahrene" Spieler tolle Ergänzung.Neue Helden, Tracks, Items und die freischaltbaren Moves sind bereits eine willkommene Erweiterung. Dazu ist der Survival-Modus mit seinen sehr abwechslungsreichen und interaktiven Arenen sehr gut gelungen. Schön, dass es auch Retro-Arenen gibt! Bei den Kämpfen hatten wir stets die "Freischalt-Karotte" vor der Nase, um neue Moves für unsere Kämpfer ausprobieren zu können. Wenn ihr schon mit Streets of Rage 4 viel Spaß hattet, werdet ihr auch mit viel Freude zahlreiche Stunden in den DLC stecken. Mr. X Nightmare bekommt von mir ganz klar beide Fäuste nach oben.