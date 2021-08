GC21: Landwirtschafts-Simulator 22 – Hagen durfte Trecker fahrn

Das späte Erblühen des Hagen G.

Teaser Bisher war es Hagen nicht bewusst, doch er ging ignorant durch die Welt. Nun wurde er im Rahmen der Gamescom 21 des LWS 22 angesichtig – eine regelrecht bewusstseinserweiternde Erfahrung.

Ihr könnt nicht einfach durch Reben fahren, da braucht es Präzision. Warum kann man nicht einfach viele Bälger in die Welt setzen und sie die Drecksarbeit machen lassen?

Irgendwo gibt es immer noch mehr zu ackern. Zum Wohle der Maschinen muss jedoch erstmal die Steinzeit auf dem Feld überwunden werden.

Aus reiner Neugier entschied ich mich, der Einladung von Publisher Astragon nachzukommen und mir eine noch nicht finale Version vomvorführen zu lassen. An der Spitze der ganzen Simulationsnische, die mir so mysteriös und reich an Leben scheint wie der Marianengraben, thront gefühlt in seiner Glorie derDie Firmenzentrale des Schweizer Entwicklerstuios Giants Software ist vermutlich inzwischen ein Silo aus Massivgold, immerhin setzt der LWS-Hype Jahr um Jahr dermaßen die Massen in Bewegung, dass es für die eigene Hausveranstaltung Farmcon und kulturell wertvolle Spin-offs wie denreicht. Gerüchteweise hat das Aussetzen der Reihe im vergangenen Jahr direkt die öffentliche Ordnung in 27 Schweizer Kantonen destabilisiert.Aber woher erwächst nur dieser Erfolg? Als Uneingeweihter sehe ich nur nichtssagende Landwirtschaftsnutzfahrzeuge über recht krude Landschaften juckeln und nicht immer allzu spektakulär animiert landwirtschaftliche Dinge tun. Ist das die in diesem Jahr so oft erwähnte? Nein, Moment – falsches Spiel. Vielleicht würde mir in dieser Präsentation zu den Neuerungen im LWS 22 endlich klar werden, was denn dran ist an dem Phänomen.Wie Community Managerverrät, entführt er mich und die Kollegen in der Präsentation nach Frankreich in die fiktive Region Haut-Beyleron – alternativ geht es im fertigen Spiel die Staaten oder auf deutschem Boden ins überarbeitete alpine Gebiet Erlengrad. Die Landschaft sieht für meine Verhältnisse immer noch recht krude aus, aber die in der Ferne aufragenden französischen Burgen bereichern die Szenerie. Auf technischer Seite werden die neuen Partikeleffekte und Engine-Upgrades wie Parallax Oculusion angepriesen. Tatsächlich schaut die aufgewühlte Ackererde mit Details wie Steinchen und Reifenspuren und feuchtem Glanz aus der Nähe nicht schlecht aus.Doch erst bei den Modellen der Landwirtschaftsgeräte trennt sich die Spreu vom Weizen. Trotz meiner vollumfänglichen Unkenntnis von Marken wie Fendt sehe ich, dass bei der Nachbildung dieser Gerätschaften detailliert vorgegangen wird. Lisertan kippt mühsam geerntete Trauben in einen Container und schweigt andächtig, damit die überarbeiteten Maschinensounds das ganze Spektrum ihres Klangvolumens durch den Äther ergießen können. Er bedauert, dass es nicht regnet, dann könnte er nämlich die Scheibenwischer-Sounds vorführen, die er auf Bitten des Akustik-Teams auf jeden Fall erwähnen soll.Unwillkürlich muss ich hier den Willen zum Detail anerkennen. Vor meinem geistigen Auge entstehen Bilder von Menschen mit Regenmänteln und fiebrigen Glanz in den Augen, die mit dem wetterfesten Mikro neben den rhythmisch arbeitenden Scheibenwischern eines Ackertitanen stehen, während ein Wolkenbruch auf sie niedergeht – oder ein Wasserstrahl, den der Praktikant mit dem Gartenschlauch beisteuert. Hoffentlich hat sich dabei niemand erkältet! Mein Blick fällt auf die kolossalen Reifen der dieser stählernen Fruchtbarkeitsgötter und ihre scharfen Vorrichtungen, mit denen die per erweitertem Landschaftseditor aufgestellten Reben abgeerntet oder verschnitten werden. Da kann die Recherche sicher schnell gefährlich werden. Wie viele Giants-Angestellte gingen wohl schon in Kornfeldern verloren, wurden von Trekkern überfahren oder lernten Ernteklingen wohl etwas zu genau kennen? Ich kann nicht anders und frage Lisertan. Tatsächlich gäbe es so einige externe Quellen, die sich auskennen, dazu Kontakte bei den Geräteherstellern und ein paar talentierte Modder, die angeworben wurden. „Es sterben die Wenigsten“, versichert er lachend. Aber wir reden schließlich nicht von der Dunkelziffer. Was für eine Aufopferungsbereitschaft!Ich werde Zeuge, wie die Trauben bei einem Betrieb zu Saft verarbeitet werden, der dann auf Anhänger geladen und verkauft werden kann. Die Spieler können dazu Grundstücke kaufen und dort eigene Betriebe zur Weiterverarbeitung aufstellen. Doch bald sind wir wieder auf einem Acker. Mit riesigen Apparaturen wird zunächst ein Hirsefeld geerntet. Dann vollzieht sich der Wechsel zu einem anderen Gefährt mit Anhänger, der den Boden umgräbt. Allerdings sind Steine in der Erde, die Schäden an der Grabgerätschaft verursachen. Um die Wartungskosten zu minimieren wird also der sogenannte Stonepicker gesattelt, der einzig dazu dient, Steine aus der Erde zu filtern.Wenn Giants Software diesen Detailgrad noch weiter ausbaut und auch die Technik weiter kultiviert, simulieren diese virtuellen Äcker irgendwann hunderte Arten von Mistkäfern, die das omnipotente Bauern-Alter-Ego des Spielers dann vermutlich am Geschmack identifizieren kann. Und was, wenn man das noch weiter in die Zukunft denkt? Vielleicht wird derdiverse Planeten-Ökosysteme mit eigenen Herausforderungen haben und Schwebe-Traktoren einführen, wodurch Giants knapp Star Citizen ein Schnippchen schlägt, das kurze Zeit darauf zum Start der Pre-Beta-Phase vier Schwebe-Traktor-Varianten mit vollausgestattetem Cockpit zum Kauf anbietet.Der entsteinte und umgegrabene Acker erhielt noch eine Güllebehandlung. Ich sehe verträumt auf die feucht schimmernde Erde und mein Geist scheint nun weit genug durch das bisher Gezeigte geöffnet, um die ganze Wahrheit der Landwirtschafts-Simulator-Erfahrung aufzunehmen. Die Präsentation wechselt in die Innenansicht eines Erntefahrzeugs. Die Maschinensounds dringen nur noch gedrängt ans Ohr, der Geist des virtuellen Alter Egos kann die Stimuli der Außenwelt ausblenden und erreicht eine Zen-Stufe, bei der er die fleischlichen Fesseln hinter sich lässt. Leer ist das Cockpit, nur der Wille steuert das Gerät. Jetzt macht alles Sinn: Deswegen kann ich mit einem Wimpernschlag in jedes Fahrzeug meines Fuhrparks wechseln, deshalb kann ich in jeder Weltgegend anbauen, was immer ich will und so ist es auch möglich, die mit den neuen Jahreszeiten eingeführten Saat- und Erntezeiten optional abzustellen, obwohl die Jahrezeiten optisch trotzdem weiter wechseln. Ich kann trotz Schnee vor der Tür Korn anbauen. Ich kann tun, was ich will und sein, was ich will, denn in Wahrheit geht es im Landwirtschafts-Simulator um den Sieg des Geistes über die Materie!Abschließend kann ich nur sagen: Ich habe das Licht gesehen. Oh und abgesehen davon wirken die vorgestellten Neurungen so, als könnten sich LWS-Fans auf spürbare Upgrades freuen.