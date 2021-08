PM: DIGITAL GAMESCOM DEALZ IM UBISOFT STORE GESTARTET: ANNO 1800 UND ANDERE UBISOFT-HIGHLIGHTS STARK RABATTIERT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 25. August 2021 – Passend zum gamescom-Auftakt sind im Ubisoft® Store heute die Digital gamescom Dealz gestartet. Bis zum 7. September 15:00 Uhr können viele Ubisoft-Spiele des digitalen PC-Sortiments mit bis zu 75 % Rabatt erworben werden, darunter viele Kritikerlieblinge, aber auch Klassiker sowie Blockbuster-Games wie Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry 5 und Watch Dogs: Legion, aber auch Anno 1800, für welches am 31. August der neue Inhalt „Dächer der Start“ erscheint. Weiterhin lassen sich bei allen Kaufabschlüssen Dank des Treueprogramms on top bis zu 20 % einsparen*. Alle Angebote finden sich auf der offiziellen Seite des Ubisoft Store.

Highlights im Überblick

Am 31. August erscheint für das preisgekrönte Anno 1800 das neue DLC „Dächer der Stadt“. Mit diesem können Spieler:innen das Stadtbild nach ihren eigenen Wünschen gestalten. Der DLC ist als Teil des Season Pass 3 oder separat erhältlich. Wer Anno 1800 noch nicht besitzt, kann sich die Investorausgabe, die neben dem Basisspiel auch Season Pass 1, 2 und 3 beinhaltet, mit satten 45% Rabatt sichern. Die Anno 1800 Standard Edition ist sogar um 60% rabattiert. Alle Angebote zu Anno 1800 sind hier zu finden.

Liebhaber von Open Worlds kommen auch ganz auf ihre Kosten. Wie wäre es mit einem Urlaub im idyllischen Montana? Far Cry 5 ist für 12 €, statt 59,99 € zu haben und somit eine günstige Reise wert. Oder wie wäre es mit der malerischen Landschaft Griechenlands? Assassin’s Creed Odyssey kostet während den Digital gamescom Dealz nur 15 €. Wenn es doch eher eine lebhafte Stadt sein soll, kann ein Ticket nach London mit Watch Dogs: Legion während der Dealz für nur 24 € gelöst werden.

Alle Angebote finden sich im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

Zusätzlich 20 % auf den Warenkorb mit dem Ubisoft Treueprogramm!

Mit unserem Treueprogramm im Ubisoft Store besteht immer die Möglichkeit 100 Units gegen zusätzliche 20 % Rabatt auf den gesamten Warenkorb einzutauschen. Ausgenommen sind Ingame-Währungen, das Ubisoft+ Abonnement und physische Produkte (Bücher, Comics u.Ä.). Mehr Informationen dazu unter https://ubisoftconnect.com/de-DE/shop-discount/

Ubisoft-Affiliate-Programm

Zudem bietet das Ubisoft-Affiliate-Programm die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung zu dem Programm durch Verlinkungen in den Store 5 % des finalen Einkaufswerts zu verdienen.

Ubisoft auf der gamescom 2021

Verpasst, was Ubisoft zur gamescom plant? Alle Inhalte und Zeitangaben wurden im offiziellen Ubisoft Newroom bekanntgegeben,