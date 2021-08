PM: Little Nightmares II Enhanced Edition, ab heute für PS5 erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sechs Monate sind seit der Veröffentlichung von Little Nightmares II vergangen. Ob ihr euch sofort vom ersten Tag an in das Abenteuer von Mono und Six gestürzt habt oder das Universum gerade erst kennenlernt, mit der Enhanced Edition – ab heute verfügbar – ergibt sich die perfekte Gelegenheit, die kleinen Albträume (erneut) auf der PS5 zu durchleben.

Dank der Leistungsfähigkeit der PS5 könnt ihr Little Nightmares II jetzt mit Raytracing-Reflexionen, verbesserten volumetrischen Schatten und Partikeln, schnelleren Ladezeiten und einem neuen, immersiven 3D-Soundmix bei Verwendung eines 5.1-/7.1-Audiosystems erleben.

Über die Grafikmodus-Option könnt ihr zwischen den Modi „Auflösung“ und „Leistung“ wechseln. Im Auflösungsmodus spielt ihr in möglichst hoher Auflösung und könnt in den vollen Genuss von Raytracing kommen (30 Bilder pro Sekunde bei 4K-Auflösung mit optimiertem Raytracing). Im Leistungsmodus läuft das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde mit einer dynamischen Auflösung von bis zu 4K mit Raytracing.

Eigentümer der PS4-Version von Little Nightmares II können sich das Upgrade für die Little Nightmares Enhanced Edition für PS5 kostenlos holen.

Da Little Nightmares II eine solch einzigartige Atmosphäre versprüht, waren wir sehr vorsichtig mit den eingesetzten verbesserten Features. Jedes Feature wurde für jeden Raum sorgsam ausgewählt und abgestimmt, um die Stimmung durch die höhere Grafikqualität nicht zu verändern.

Als es darum ging, welche Features wir implementieren wollen, war ein wichtiges Kriterium auch die Verbesserung der Spielerimmersion. Wir wollten erreichen, dass ihr euch fühlt, als würdet ihr wirklich in die kleinen Albträume eintauchen. Dieser Fokus auf die Immersion steht sinnbildlich für unsere Detailverliebtheit. Wir haben dem Spiel mehr Partikel spendiert – sowohl in der Luft als auch am Boden. Euch wird das auffallen, wenn ihr mit Mono springt oder über staubige, alte Teppiche lauft. Um euch auf Trab zu halten, könnt ihr dank 3D-Audio jetzt hören, aus welcher Richtung Gefahr im Verzug ist; das heißt jedoch nicht, dass die Flucht dadurch einfacher wird.

Wir haben alle Kapitel im Spiel enorm verbessert, aber das Krankenhaus hat vermutlich die meisten Änderungen abbekommen. Seit Beginn der Entwicklung der PS5 Enhanced Edition war es uns besonders wichtig, jeden Raum einzeln zu bearbeiten, um die einzigartige Atmosphäre nicht zu zerstören. Für das Krankenhaus war uns schnell klar, dass wir Raytracing-Echtzeitreflexionen am Boden aller Innenumgebungen haben wollten. Dadurch konnten die Krankenhausflure so richtig zum Leben erwachen und das gewünschte Gefühl des Unwohlseins verstärken, wenn man auf die nicht ganz so freundlich gesinnten Bewohner trifft. Das Krankenhaus ist von Haus aus ein eher dunkleres Kapitel, weshalb unsere hochauflösenden volumetrischen Schatten dank der Lichtquellen hier richtig zur Geltung kommen können.

Unser dynamisches Duo Mono und Six hat richtig eingeschlagen und sich in nicht einmal einem Monat mehr als eine Million Mal verkauft! Wir sind euch, der Community, so dankbar für eure Leidenschaft für Little Nightmares und freuen uns, dass wir euch allen dieses kostenlose Update präsentieren dürfen. Wir sind schon mehr als gespannt auf die großartigen Screenshots und Videos, die ihr mit der PS5 Enhanced Edition machen werdet.

Noch einmal herzlichen Dank an alle, dass ihr Little Nightmares zu einem solchen Erfolg gemacht habt.