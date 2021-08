GC21: Opening Night Live Show zur gamescom heute ab 19:30 Uhr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die gamescom (Terminplan) startet heute Abend offiziell mit der Eröffnungsshow Opening Night Live, die wie in den Vorjahren von Moderator Geoff Keighley präsentiert wird. Die Pre-Show beginnt bereits um 19:30 Uhr deutscher Zeit, das Main-Event folgt im Anschluss ab 20 Uhr. Verfolgen könnt ihr den Stream auf YouTube, Twitch, Twitter und Facebook. Wie schon beim gestrigen "gamescom 2021 Xbox Stream" begleitet und kommentiert GamersGlobal-Redakteur Dennis Hilla den Stream wieder live bei Twitter, wobei ihr den Twitterfeed während der Übertragung auch eingebunden auf unserer Startseite findet.

In der circa zweistündigen Show aus Los Angeles könnt ihr euch auf zahlreiche Trailer und Gameplay-Videos zu mehr als 30 kommenden Spielen freuen. Laut Keighley erwarten euch dabei Titel "von den größten Studios der Welt – und auch einigen der kleinsten, darunter ein Spiel von einem einzigen Entwickler". Im Trailer zur Opening Night Live werden unter anderem Call of Duty - Vanguard, Far Cry 6, Death Stranding - Director's Cut, Lego Star Wars - Die Skywalker Saga, Sifu, Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder's Revenge sowie ein neuer Saints-Row-Titel angeteasert. Außerdem werden im Rahmen der Show auch die ersten Gewinner der diesjährigen gamescom Awards verkündet.