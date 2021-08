Activision Blizzard: DFEH-Klage erweitert, angeblich Dokumente vernichtet

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie die amerikanische Nachrichtenwebseite Axios meldet, hat das California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) seine Antidiskriminierungsklage gegen Activision Blizzard erweitert und bezieht nun auch freie und zeitweise beschäftigte Mitarbeiter mit ein. Laut Axios wird in der geänderten Klageschrift ausdrücklich erwähnt, dass der Schutz durch das DFEH sowohl für Angestellte als auch befristet Beschäftigte gelte. In der gesamten Klage wurde das Wort "Angestellte" in Bezug auf Belästigung, geschlechtsspezifische Diskriminierung bei der Entlohnung und andere Anschuldigungen in "Arbeiter" geändert.

Weiterhin wird dem Spielerhersteller vorgeworfen, die Ermittlungen des DFEH vorsätzlich behindert zu haben. Zum einen sollen Angestellte mit Geheimhaltungsvereinbarungen dazu gezwungen worden sein, vorab mit dem Unternehmen sprechen zu müssen, bevor sie sich an das DFEH wenden dürften. Zum anderen wird behauptet, dass "Dokumente im Zusammenhang mit Untersuchungen und Beschwerden von Mitarbeitern der Personalabteilung geschreddert wurden", was einen Verstoß gegen die Aufbewahrungspflicht des Unternehmens während der Ermittlungen darstellt.

Ein Sprecher von Activision Blizzard hat gegenüber Kotaku in einer Stellungnahme erkärt, dass sie "allen ordnungsgemäßen Aufforderungen zur Unterstützung der Überprüfung nachgekommen" sind, obwohl sie bereits umfangreiche Änderungen im Unternehmen eingeführt haben. Er nennt unter anderem "mehrere hochrangige personelle Veränderungen", "überarbeitete Einstellungs- und Rekrutierungspraktiken", "größere Transparenz bei der Lohngleichheit" und "klare Grenzen für das Verhalten am Arbeitsplatz mit einem Null-Toleranz-Ansatz bei Belästigung und anderen Handlungen, die zu einer Herabsetzung oder Ausgrenzung führen". Zu den angeblich vernichteten Dokumenten äußerte er sich in der Stellungnahme nicht.