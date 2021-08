Wasteland 3: Story-DLC Cult of the Holy Detonation erscheint am 5.10.

PC XOne PS4 Linux MacOS

Am 5. Oktober erscheint für PC, Playstation 4 und Xbox One mit Cult of the Holy Detonation die zweite und letzte Story-Erweiterung für Wasteland 3 (im Test, Wertung 9.0). Wie bereits der erste DLC The Battle for Steeltown knüpft auch dieser nicht an das Ende der Hauptstory an, sondern ist stattdessen vor dem Finale angesiedelt.

Sofern eure Gruppe bereits mindestens Level 16 erreicht hat, erhaltet ihr einen Ruf von einem alten Freund zu dem Cheyenne Mountain Complex (bekannt aus Stargate SG1), einem riesigen ehemaligen Kommandobunker der US-Streitkräfte. Dort findet ihr eine im Moment ihrer Explosion in Stasis festgehaltene Atombombe. Wie es sich für eine postapokalyptische Gesellschaft gehört, wird die Holy Detonation genannte Gottheit von den mutierten Anhängern zweier sich bekriegender Kulte verehrt. Es ist die Aufgabe eures Ranger-Teams, die Verhältnisse in eurem Sinn zu ordnen und die Bombe als Waffe oder Energiequelle zu sichern.

In der Erweiterung erwarten euch neue Waffen, Rüstungen, Charaktere und Gegner. Die bedeutendste Änderung gibt es bei den Kämpfen. Bisher endeten diese immer, nachdem alle Gegner eines Gebietes besiegt worden waren. Nun werden Missionen eingeführt, bei denen ihr bestimmte Aufgaben bewältigen müsst. So sollt ihr unter anderem einen Reaktor abschalten oder Kreigsgefangene befreien. Dazu kann es auch nötig sein, dass ihr euer Team aufteilen und die Gruppen koordinieren müsst, um verschiedene Ziele zu erfüllen. Solange die Missionen nicht abgeschlossen sind, stürmen immer weitere Gegnerwellen gegen euch an.

Cult of the Holy Detonation wird separat für 6,99 US-Dollar (vermutlich 6,99 Euro) erhältlich sein, ist aber auch zusammen mit dem ersten DLC Teil des Wasteland 3 Expansion Pass. Die Wasteland 3 Colorado Collection enthält das Hauptspiel und alle Erweiterungen.

Eingebettet findet ihr den Trailer zu der neuen Erweiterung.