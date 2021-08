PM: gamescom 2021 Xbox Stream: Alle News für Dich zusammengefasst (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Bereits beim Xbox & Bethesda Games Showcase in diesem Sommer erklärte Xbox das Ziel, den Spielspaß und das Gemeinschaftsgefühl der Gaming-Community weltweit so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Im Rahmen der gamescom 2021 teilt Xbox weitere Details darüber, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Freue Dich auf aktuelle News von den Xbox Game Studios und weiteren Partnern sowie exklusive Einblicke in die Spiele, die im späteren Verlauf des Jahres als Teil des Xbox Game Pass erscheinen.

Mit so vielen fantastischen Titeln, die Teil des Xbox Game Pass werden, hast Du noch mehr Spielspaß mit Freund*innen und Familie – denn in diesem exklusiven Lineup ist wirklich für alle etwas dabei. Falls Du die Show verpasst hast, findest Du hier die Aufzeichnung des Streams – inklusive Untertitel in verschiedenen Sprachen und einer Version in Deutscher Gebärdensprache. Darüber hinaus schaust Du Dir den Stream in weiteren barrierefreien Optionen an – eine Übersicht findest du hier. Die wichtigsten News haben wir in diesem Artikel für Dich zusammengefasst.

Um Dich auf den Release von Forza Horizon 5 am 9. November einzustimmen, hat Playground Games die ersten acht Minuten Gameplay der Startsequenz mitgebracht – vollgepackt mit einem aktiven Vulkan, atmosphärischen Flugplätzen und dem Wettrennen im Rahmen des fantastischen Horizon-Festivals unter dem warmen Himmel Mexikos. Zusätzlich erhältst Du einen ersten Blick auf die Cover Cars – die besonderen Fahrzeuge, die das Aushängeschild von Forza Horizon 5 auf dem Spielcover sein werden. Freue Dich auf den schnittigen Mercedes-AMG ONE und den geländetauglichen 2021 Ford Bronco Badlands. Zum krönenden Abschluss kündigt Playground Games außerdem einen Forza Horizon 5 Limited Edition Xbox Wireless Controller an, der vom schillernden Feuerwerk am Himmel Mexikos während des Horizon-Festivals inspiriert ist. Du kannst das erste Rennen auf dem glühenden Asphalt Mexikos gar nicht mehr abwarten? Dann lies hier alle News aus dem Stream noch einmal im Detail nach.

Das Team von Age of Empires IV enthüllt das aufregende neue Storytelling-Feature Hands on History. In dieser Serie aus 28 freischaltbaren Videos teilen Expert*innen aus aller Welt Anekdoten zum Leben vergangener Epochen an den verschiedensten historischen Schauplätzen. So erhältst Du noch immersivere Einblicke, wie Menschen vergangener Epochen gelebt, gekämpft und regiert haben. Fans der Serie lernen zusätzlich mehr über eine der beliebtesten Belagerungswaffen des Mittelalters: das Trebuchet! Für weitere Informationen wirf hier einen Blick in den zugehörigen Wire-Artikel.

Als eines der Highlights des Streams kündigt Xbox an, Cloud Gaming im Rahmen des Xbox Game Pass Ultimate auf Xbox Series X|S– und Xbox One-Konsolen zu veröffentlichen. So spielst Du über 100 Spiele aus der Game Pass-Bibliothek direkt aus der Cloud – und das mit nur einem Klick. So schnell hast Du Dich noch nie in Dein neues Lieblingsspiel gestürzt. Egal, ob Du eine spontane Multiplayer-Einladung Deiner Freund*innen wahrnimmst oder Dir die langwierige Installationszeit Deines nächsten Spiels sparst – Cloud Gaming auf Konsole macht‘s möglich. Alle weiteren Informationen findest Du hier im detaillierten Wire-Post.

Anlässlich der gamescom erhält der Microsoft Flight Simulator einige aufregende und große neue Updates. Das ab dem 7. September erhältliche World Update VI verleiht Mitteleuropa rund um Deutschland, Österreich und die Schweiz einen bisher ungekannten Detailreichtum. Freue Dich auf neue Flugszenerien, hochauflösende Karten, brandneue 3D-gerenderte Karten und das historische deutsche Flugzeug JU-52. Zusätzlich erhältst Du einen Einblick in das neue VoloCity Air Taxi, das im November dieses Jahrs erscheint und die Rubrik der Hubschrauber für den Microsoft Flight Simulator einführt. Mit der neuen Partnerschaft der RARA (Reno Air Association) erlebst Du erstmals die berühmten STIHL National Championship Air Races direkt im Microsoft Flight Simulator. Wie wäre es mit einem Rennen zwischen Dir und Deinen Freund*innen im schnellsten Motorsport der Welt? Für weitere Details wirf hier einen Blick in den ausführlichen Wire-Post.

Während der großen Live-Show begeistert Sea of Thieves die Fans mit einem neuen Schiffset, das in Zusammenarbeit mit Gearbox Software entworfen wurde. Pirat*innen in Sea of Thieves können sich das Schiffset durch die Teilnahme am Making Mayhem Event bis zum 7. September sichern. Für eine vollständige Liste der chaotischen neuen Challenges, mit denen Du dieses Crossover-Schmuckstück erwirbst, wirf einen Blick auf die Website von Sea of Thieves.

Du kehrst zurück nach Trumbull Valley, wo alles begann – denn die Originalkarte des ersten State of Decay wird Teil der State of Decay 2: Juggernaut Edition! Am 1. September erscheint die Karte komplett überarbeitet als Open World-Version im Rahmen des Homecoming-Updates. In der neuen Version dieser kultigen Map erfahren Spieler*innen mehr über das Schicksal und die Entwicklungen dieses Gebietes, treffen auf neue Charaktere und folgen den Storylines einer weitgreifenden Handlung. Freue Dich außerdem auf sechs neue Stützpunkte, einzigartige Waffen sowie Outfits, die Du alle in Trumbull Valley finden kannst. Betritt einfach die neue Map und stelle Dich den frischen Missionen sowie Herausforderungen von State of Decay 2. Für weitere Details wirf hier einen Blick in den ausführlichen Wire-Post.

Tief im Militärkomplex von Cheyenne Mountain verehren Mutantenkulte eine uralte Gottheit, die sie die Heilige Detonation nennen – eine in Stase gehaltene Atomexplosion. Cult of the Holy Detonation erweitert das Wasteland 3-Universum um den Cheyenne Mountain-Komplex, vollgepackt mit neuen Charakteren, Feinden, herausfordernden Kämpfen sowie mächtigen neuen Waffen und Rüstungen. Es ist die berühmte One Last Mission für die Ranger in Colorado, die zu einem explosiven Finale führen wird – auf die eine oder andere Weise. Cult of the Holy Detonation ist die zweite und letzte Erweiterung zu Wasteland 3 und wird für 6,99 Euro auf Steam, im Microsoft Store sowie auf weiteren Konsolen erscheinen. Xbox Game Pass-Mitglieder, die Cult of the Holy Detonation kaufen, sparen sogar 10 Prozent.

Die Wasteland 3 Colorado Collection enthält das gesamte Wasteland 3-Abenteuer in einer fantastischen Sammlung. Zusätzlich zum preisgekrönten Taktik-RPG Wasteland 3 enthält die Colorado Collection die beiden Erweiterungen The Battle of Steeltown und Cult of the Holy Detonation sowie einige besondere Boni. Die Wasteland 3 Colorado Collection wird für 59,99 Euro bei Xbox, Steam, GOG, und PlayStation verfügbar sein.

In der von Zombies bevölkerten Welt von Dying Light 2 muss Deine Überlebenstaktik vor allem kreativ sein. Im Rahmen des Streams geben die Entwickler*innen von Techland den Fans einen Einblick in das umfangreiche Waffenmodifikationssystem des Spiels. Du hast alle Möglichkeiten, Deinen Spielstil auf die gefährlichen und unvorhersehbaren Situationen anzupassen. Außerdem erfährst Du, wie Deine nächste Erkundung mithilfe neuer Parkour-Fähigkeiten und Ausrüstung noch erfolgreicher wird. Mit dem neuen Gleitschirm und Enterhaken durchquerst Du beispielsweise unbekannte Gebiete mit Leichtigkeit – manchmal Hunderte von Metern über dem Boden. Alle Details findest Du hier im Wire-Post zu Dying Light 2.

Deine nächste Eroberung erlebst Du stilvoll auf Konsole, denn Crusader Kings III erscheint später in diesem Jahr auf Xbox Series X|S. Mit diesem fantastischen Strategie-Titel von Paradox Interactive führst Du Deinen historischen Eroberungsfeldzug ganz nach Deinen Wünschen. Du schreibst die Geschichte neu und begründest eine eigene Dynastie mit lebenden und atmenden Charakteren – und das alles in einem Crusader Kings III, das die Vorteile der nächsten Konsolengeneration voll ausnutzt und Dir so ein unvergessliches Strategie-Erlebnis bietet.

Die fantastischen neuen Indie-Titel von Humble Games landen zukünftig ab dem Tag ihrer Veröffentlichung auf Xbox One und Xbox Series X|S sowie im Xbox Game Pass. So erleben Mitglieder des Passes weltweit die einzigartigen Geschichten der liebevoll gestalteten Spiele von Humble Games direkt zum Release. Du bist neugierig auf die Spiele, die auf diesem Weg Teil des Xbox Game Pass werden? Dann wirf hier einen Blick auf die vollständige Liste.

Im weiteren Verlauf der Show geben 505 Games und Point Blank Games bekannt, dass sie Stray Blade 2022 mit vereinten Kräften auf Xbox Series X|S bringen! In Stray Blade kämpfst Du in reaktionsschnellen Kampfszenarien um Deine Freiheit, erkundest uralte Ruinen auf der Suche nach seltenen Handwerksmaterialien und überlebst glorreiche Schlachten gegen legendäre Feinde. Erfahre hier mehr über das neue Stray Blade, das Metroidvania-Elemente mit intensiven Kämpfen verbindet.

The Gunk ist das erste 3D-Projekt des Teams der SteamWorld-Reihe. In The Gunk erlebst Du spannende Erkundungen in einer exotischen Science Fiction-Atmosphäre und stellst Dich einer mitreißenden, kinoreifen Handlung. Dank Smart Delivery erhältst Du automatisch die Version des Spiels, die sich für Deine aktuelle Konsole am besten eignet. Auf Xbox One erlebst Du die außerirdische Spielwelt mit wunderschönen Designs und kunstvollen grafischen Elementen bei 30fps. Falls Du auf Xbox Series X|S spielst, wird das Gameplay auf 60fps hochgeschraubt mit einer Auflösung bis zu 4K. Erfahre hier mehr über diesen kommenden [email protected] -Titel.