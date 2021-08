PM: gamescom 2021: Crusader Kings III erscheint bald für Xbox Series X|S (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sei ein König und heirate eine schöne Prinzessin! Kommandiere eine Schar treuer Ritter unter Deinem königlichen Banner! Schreibe Dein eigenes Märchen! Es ist eine viel geträumter Traum, der viele von uns von Kindheit an anzieht.

In Crusader Kings III lässt Paradox Interactive Dich diese Fantasie ausleben – mit ein paar Komplikationen. Die Prinzessin würde Dich vielleicht lieber tot sehen. Deine edlen Vasallen könnten Deinen verräterischen Sohn auf den Thron setzen wollen. Und, seien wir ehrlich, Du wärst vielleicht besser als Gelehrte*r geeignet, nicht als Krieger*in. Vielleicht kannst Du Deinen bösen Zwilling mit dem Kommando über die Armee betrauen?

Wenn das für Dich interessant klingt, hast Du Glück: Eines der beliebtesten PC-Strategiespiele des Jahres 2021 kommt auf Xbox Serie X|S. In Zusammenarbeit mit dem Entwickler Lab42 adaptiert Paradox Interactive dieses Spiel mit viel Politik und wenig Komik für Konsolen und bietet einem neuen Publikum die Möglichkeit, eine neue Geschichte zu schreiben, die von Deinen Entscheidungen geprägt ist.

Nach dem Erfolg der Konsolenadaption des Science-Fiction-Strategiespiels Stellaris war es nur logisch, einen unserer beliebtesten Titel fortzusetzen. Crusader Kings III ist ein Strategie-Rollenspielerlebnis wie kein anderes, das Dich in die Rolle des Oberhaupts einer Adelsdynastie im historischen Mittelalter versetzt.

Aber Dein Oberhaupt ist kein unsterbliches Abstraktum! Es hat seine eigene Persönlichkeit und seine eigenen Vorlieben, und wenn das Familienoberhaupt stirbt, tritt ein neues Dynastieoberhaupt die Nachfolge an, das sich von seinem Vorgänger stark unterscheiden kann. Ein Kriegerkönig könnte sterben und sein Reich unter seinen drei Söhnen – einem Diplomaten, einem religiösen Eiferer und einem Verführer – aufgeteilt sehen. Der Charakter, den Du spielst, wird mit Ereignissen und Herausforderungen konfrontiert, die speziell auf seine Persönlichkeit und seine Entscheidungen im Spiel abgestimmt sind.

Dein Ziel? Die größte Dynastie der Geschichte zu gründen, in einer riesigen Spielwelt, die sich von Island bis Indien, von Skandinavien bis Zentralafrika erstreckt. Unterschiedliche Kulturen und Religionen treffen in einer Welt aufeinander, in der Deine Blutlinie und Familiengeschichte Deinen Anspruch auf Ruhm und Respekt begründen.

Die Xbox Series X|S-Adaption von Crusader Kings III wird die vielen Stärken des Systems ausnutzen und besondere Vorteile mit sich bringen. So ermöglicht die interne SSD der Xbox Series X|S ultraschnelle Ladezeiten, so dass Du ganz einfach zwischen dem Spiel und einem Playthrough oder Tutorial, das Du Dir auf YouTube ansiehst, wechseln kannst.

Die Benutzeroberfläche wurde an den Xbox Wireless Controller angepasst, einschließlich eines neuen Radialmenüs, um sicherzustellen, dass nichts von der Tiefe und den Details des Crusader Kings III-Erlebnisses in der Adaption verloren geht.

Das Veröffentlichungsdatum für Crusader Kings III für Xbox Series X|S wird bald bekannt gegeben, aber wir können schon jetzt versprechen, dass dieser Titel am Tag seiner Veröffentlichung im Xbox Game Pass verfügbar sein wird. Wir hoffen, dass die Xbox-Community die Gelegenheit ergreifen wird, einen der beliebtesten Strategietitel der Welt zu spielen. Werdet ihr euer eigenes virtuelles Reich bequem vom Sofa aus regieren, wie ein aufstrebender Adliger, der den Moment ergreift und den Thron für sich beansprucht?!