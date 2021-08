PM: State of Decay 2: Trumbull Valley kehrt im Homecoming-Update zurück (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Trumbull Valley: wo alles begann. Die Originalkarte des ersten State of Decay-Spiels wird in State of Decay 2: Juggernaut Edition als vollständig überarbeitete, spielbare Open-World-Karte am Mittwoch, den 1. September, mit dem Homecoming-Update erscheinen.

Von den frühen Tagen des Ausbruchs im ursprünglichen State of Decay bis hin zu den Seuchenmauern in State of Decay 2: Heartland spiegelt Trumbull Valley die Entwicklung der Zombie-Apokalypse wider. In dieser neuen Version der kultigen Karte erfahren die Spieler*innen die neuesten Entwicklungen in diesem Gebiet, entdecken neue Charaktere und Handlungsstränge und bringe Licht in alte Geheimnisse.

Die Spieler*innen können sich außerdem auf sechs neue Basen sowie einzigartige Waffen und Outfits freuen, die nur im Trumbull Valley zu finden sind. Neue Missionen und neue Errungenschaften warten auf diejenigen, die sich auf dieser neuen Karte niederlassen.

Außerdem können wir mit Stolz verkünden, dass State of Decay 2: Juggernaut Edition seit seiner Veröffentlichung die Marke von 10 Millionen Spieler*innen überschritten hat – ein wichtiger Meilenstein, der den Erfolg und die Beliebtheit des ultimativen Survival-Sim-Spiels widerspiegelt.

Das Homecoming-Update erscheint am 1. September und ist für alle Besitzer*innen von State of Decay 2: Juggernaut Edition sowie im Xbox Game Pass verfügbar.

Für alle, die neu in unserer Survivor-Community sind, ist State of Decay 2: Juggernaut Edition ab sofort über Xbox Game Pass, Xbox One (spielbar auf Xbox Series X|S via Abwärtskompatibilität), Windows 10 PC, Steam und den Epic Games Store erhältlich.

Gemeinsam überleben wir.