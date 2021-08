GC21: Xbox Cloud Gaming Ende 2021 auch auf Xbox Series und Xbox One

XOne Xbox X

Bereits seit Herbst 2020 bietet Microsoft im Rahmen des Game Pass Ultimate seinen Streaming-Service "Xbox Cloud Gaming" für Android-Geräte an, seit diesem Sommer steht er auch für iOS und PCs mit Windows 10 zur Verfügung. Im Rahmen des gamescom 2021 Xbox Streams gab Microsoft bekannt, dass der Service Ende dieses Jahres auch auf Xbox One und Xbox Series-Konsolen ausgeweitet wird. Dadurch könnt ihr zukünftig zahlreiche Spiele im Game Pass ohne vorherigen Download ausprobieren oder auch – nach einer vorherigen Einladung durch Freunde – Multiplayer-Partien von Spielen wie Sea of Thieves (im User-Artikel) beitreten.

Wer unter euch bisher lediglich eine Xbox One nutzt, hat zukünftig außerdem Zugriff auf die zur Zeit allerdings noch schmale Riege der exklusiven Titel für Xbox Series wie The Medium (zum Test+, Wertung 7.0) und den Microsoft Flight Simulator (in der Stunde der Kritiker). Gestreamt wird allerdings maximal in 1080p und 60fps, höhere Auflösungen und Framerates bleiben also Besitzern von Microsofts Current-Gen-Konsolen vorbehalten.