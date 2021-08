PM: gamescom 2021: Humble Games bringt fantastische Indie-Spiele am Tag der Veröffentlichung in den Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Humble Games hat heute im gamescom 2021 Xbox Stream bekannt gegeben, dass das Angebot an Indie-Spielen direkt zum Release für Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sein wird und mit dem Xbox Game Pass verfügbar ist. Spieler*innen auf der ganzen Welt werden in der Lage sein, die einzigartigen Geschichten und Erlebnisse zu genießen, die von kreativen Entwickler*innen aus der ganzen Welt, die mit Humble Games zusammenarbeiten, geschaffen werden.

Für den Fall, dass ihr es verpasst habt, hier ein kurzer Blick auf einige der Indie-Spiele von Humble Games, die auf die Xbox kommen werden:

Xbox Game Pass-Mitglieder haben noch mehr Möglichkeiten, die großartigen Indie-Titel von Humble Games zu spielen, egal ob sie auf ihrer Xbox-Konsole, dem PC oder unterwegs mit ihrem Mobiltelefon über Xbox Cloud Gaming spielen, wobei sie ihren Fortschritt mit Hilfe von Cloud-Speichern zwischen den Plattformen übertragen können.

Hier ist eine kurze Übersicht über alle kommenden Spiele, die ihr im Laufe dieses Jahres und darüber hinaus auf Xbox One und Xbox Series X|S spielen könnt!