PM: NBA 2K22 bringt neue Saisons und mehr zu PlayStation (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

NBA 2K22 steht kurz vor dem Launch und wir freuen uns darauf, die neuen Features, darunter die einzigartigen Challenge Aktivitäten, mit euch teilen zu können

In NBA 2K21 haben wir Saisons eingeführt, ein brandneuer Weg um Level aufzusteigen und Belohnungen in MyTeam freizuspielen. Diese Saisons wollen wir in NBA 2K22 erweitern. Sie werden eine wichtige Rolle in NBA 2K22 spielen und das Beste daran ist: Egal ob MyCareer, MyTeam oder „The W Online“-Modus, ihr werdet durch einfaches Spielen neuen Content freischalten und Belohnungen erspielen, ohne zusätzliche Kosten!

Erkundet alles, was es in der „City“ (auf PS5) und in der „Neighborhood“ (auf PS4) zu tun gibt. Durch das Aufsteigen erhält ihr mehr Belohnungen, die zu Beginn einer neuen Saison alle sechs Wochen aktualisiert werden. Das ganze Jahr über bieten die Saisons frische neue Inhalte, die ihr genießen könnt.

Neben den zahlreichen neuen MyTeam-Herausforderungen, die wir für alle Spieler vorbereitet haben, werden PlayStation 5-Spieler wieder ihre eigenen einzigartigen Challenge-Aktivitäten bekommen, mit denen sie Belohnungen verdienen können. Die in NBA 2K21 eingeführten Challenge-Aktivitäten stehen exklusiv PS5-Spielern über die PS5-Aktivitäten-Funktion zur Verfügung. NBA 2K22 aktualisiert diese zu Beginn jeder Saison und bietet PS5-Spielern neue Möglichkeiten, Belohnungen freizuschalten, indem sie spezielle Ziele innerhalb festgelegter Spielszenarien erfüllen. Ihr müsst jedoch euer Bestes geben, denn erneut werden Spieler über die Aktivitäten-Bestenliste gegeneinander eingestuft.

Zum Auftakt der 1. Saison haben wir die Herausforderung „Assists against Dirk & Luka“ vorbereitet. Dieses Dallas Mavericks-Duo hat sich als zwei der besten in der Franchise-Geschichte etabliert, und es liegt an euch, die ideale MyTeam-Aufstellung zusammenzustellen, um sie auf PlayStation 5 zu schlagen und als Belohnung ein Playmaker Award Pack zu verdienen.

Letztes Jahr waren Saisons exklusiv für MyTeam, aber jetzt nicht mehr! In NBA 2K22 kommen Saisons zu MyCareer. In der „City“ (auf PS5) und in der „Neighborhood“ (auf PS4) erhaltet ihr heiß begehrte Belohnungen wie Kleidung, neue Banner für euren MyPlayer und jede Saison einen neuen Hauptpreis.

Startet eure Motoren, Saison 1 wird Go-Karts in der „City“ und in der „Neighborhood“ als Hauptpreis entfesseln. Wir freuen uns, Go-Karts als unterhaltsame Möglichkeit für Spritztouren und Abenteuer durch unerforschte Regionen einführen zu können – verfügbar ab Level 40. Darüber hinaus können Inline-Skates als Fortbewegungsmittel verwendet werden, sobald ihr Level 30 erreicht habt.

In der „Neighborhood“ gibt es viel zu entdecken und zu sehen, aber wir möchten euren Horizont auch in tropischeren Reisezielen erweitern. Für PS4 wird NBA 2K22 in Saison 1 in die Karibik segeln, wo ihr eure Fähigkeiten auf einem Kreuzfahrtschiff und auf einigen der schönsten Basketball-Plätzen der Welt unter Beweis stellt.

Das Kronjuwel für Spieler in NBA 2K22 ist es, den den Legendenstatus zu erreichen, aber dazu müsst ihr in vier verschiedenen Saisons Level 40 erreichen. Das bedeutet nicht, dass ihr es nacheinander tun müssen, aber ihr müsst hart trainieren, um euch den Titel zu verdienen und damit angeben zu können.

Ein weiterer neuer Aspekt der Saisons sind First Fridays, bei denen jeden Freitag während der Saison neue Songs von aufstrebenden und weltbekannten Künstlern zum Soundtrack hinzugefügt werden. Club 2K (auf PS5) wird im Laufe des Jahres weiterhin neue Musik hinzufügen.

Das ganze Jahr über habt ihr die Möglichkeit, eure Garderobe mit neuer und frischer Kleidung aufzufrischen. Jede Saison bringen wir Kleidung der angesagtesten Marken heraus, damit ihr auf und neben dem Platz sauber ausseht.

NBA 2K21 führte „The W“ auf Konsolen der nächsten Generation ein, einen brandneuen Spielmodus mit WNBA und einem MyPlayer-Erlebnis. Das Hinzufügen des „The W Online“-Modus zu NBA 2K war ein stolzer Moment und wir haben ihn in NBA 2K22 weiter ausgebaut. Tretet online gegen gegnerische MyPlayer an und verdient euch in NBA 2K22 neue Belohnungen wie VC, Kleidungspakete, Abzeichen, Nagellack und mehr. Belohnungen werden zu Beginn jeder neuen Saison aktualisiert und aufgefrischt, also erklimmt die Stufen weiter und sammlet sie alle!

Saison 1 von NBA 2K22 bietet neue Möglichkeiten, die „City“ und die „Neighborhood“ zu erkunden, beliebte Tracks und Hits sowie frische Klamotten. Macht euch bereit, der Spaß beginnt am 10. September.

*Der „The W Online“-Modus und zugehörige Inhalte sind nur auf PlayStation 5 verfügbar.