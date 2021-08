GC21: Xbox-Stream zur gamescom heute ab 19 Uhr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Microsoft läutet die gamescom-Woche heute Abend mit dem "gamescom 2021 Xbox Stream" ein. Die Präsentation, die von Parris Lilly (Gamertag Radio) und Kate Yeager moderiert wird, könnt ihr ab 19 Uhr deutscher Zeit auf YouTube, Twitch, Twitter oder Facebook mitverfolgen. Die Show wird ungefähr 90 Minuten dauern, bietet Untertitel in 30 Sprachen und wird in einer Auflösung von 1080p bei 60 fps gestreamt, später wird ein Mitschnitt auf dem Xbox-YouTube-Kanal in 4K und 60 fps verfügbar sein.

Laut Microsoft könnt ihr euch auf Updates zu bereits angekündigten Spielen der Xbox-Game-Studios sowie Third-Party-Titeln freuen. Zu erwarten sind demnach Neuigkeiten zu Halo Infinite, Forza Horizon 5, Age of Empires 4, Senua's Saga - Hellblade 2 und Perfect Dark. Außerdem soll es eine Vorschau auf die kommenden Game-Pass-Veröffentlichungen geben, wobei mit Psychonauts 2 (im GG-Test, Stunde der Kritiker) der nächste Titel schon ab morgen Mittwoch, den 25. August, pünktlich zum offiziellen Start der gamescom verfügbar sein wird.