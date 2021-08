Frogger: US-Gameshow zum Arcade-Klassiker im Trailer

PC Switch PS4 iOS MacOS Android andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Spielhallenhit Frogger von Konami aus dem Jahr 1981 dient dem amerikanischen Video-on-Demand-Dienstleister Peacock (einem Ableger von NBC Universal) nun als Vorlage für eine Gameshow. Darin versuchen die Teilnehmer wie im Arcade-Vorbild einen Hindernisparcours zu überwinden, um am Ende mit 100.000 US-Dollar im Gepäck die Heimreise anzutreten. Im Trailer am Ende dieser News könnt ihr sehen, wie die beiden Moderatoren Damon Wayans Jr. (bekannt aus den US-Serien "Happy Endings" und "New Girl") und Kyle Brandt (bekannt aus der US-Seifenoper "Zeit der Sehnsucht") den Kandidaten dabei zusehen und dies auf ihre eigene Art kommentieren.

Ab Ende des Jahres sollen Peacock-Inhalte auch für deutsche Kunden des Streaminganbieters Sky zur Verfügung stehen - ob diese Sendung dann dabei ist, ist derzeit noch nicht bekannt. In den USA wird die Gameshow ab dem 9. September jeden Donnerstag erscheinen.