Crusader Kings 3: Ränkespiel kommt auf PS5 und Xbox Series X/S

Im Rahmen des Gamescom 21 Xbox Stream hat Paradox Interactive die Konsolenversion des Strategiespiels Crusader Kings 3 (im Test, Note 7.5) angekündigt. Von den anderen Grand-Strategy-Titeln aus dem Haus Paradox hebt sich Crusader Kings 3 dadurch ab, dass es durch die Fokussierung auf Fürsten und Fürstinnen als Charaktere die Rollenspiel-Elemente besonders betont und durch die Vielzahl an Möglichkeiten und Events eher schwarzhumoriger Geschichtengenerator als nüchterne Globalstrategie ist. Ihr werdet lästige Erben los, damit ihr Ansprüche auf Titel wahrnehmen könnt, übt euch in Heiratspolitik, stärkt eure Dynastie über die Jahrhunderte, führt Kriege, spannt den Papst für eure Zwecke ein oder gründet einfach eine eigene Religion.

Erstmals findet ein Titel der Crusader Kings-Reihe nun den Weg auf Konsole, genauer gesagt erscheint Crusader Kings 3 nur für die neunte Konsolengeneration, also PS5 und Xbox Series S|X. Verantwortlich für den Port ist Entwickler Lab 42. Für die Konsolenfassung wird nicht nur die Steuerung für Gamepad angepasst. Auf Playstation 5 sollen die Features des DualSense-Controllers eingebunden werden. Auf der Xbox Series X|S wird dagegen damit geworben, dass Spieler schnell zwischen Crusader Kings 3 und der Suche nach Youtube-Tutorials zum Spiel wechseln können – eine Funktion, dass aus einer Not eine Tugend machen will, nämlich dem Umstand, dass Infosuche zu Features nicht ausbleibt, trotz ordentlichem Grundlagen-Tutorial nebst Ingame-Nachschlagewerk und dynamischen Hilfstexten beim ersten Kontakt mit neuen Mechaniken.