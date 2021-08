Skyblivion: Dev-Update des Oblivion-Nachbaus als Skyrim-Mod

PC 360

Zwar veröffentlicht Bethesda gerne des Öfteren mal wieder neue Versionen des fünften Teils der Elder-Scrolls-Saga Skyrim, die Vorgänger Morrowind und Oblivion haben bisher noch kein Engine-Update erhalten. In beiden Fällen nehmen sich Fans dem Projekt an, die jeweiligen Titel als Mod in der Skyrim-Engine nachzubauen. Skywind (Kofferwort aus Skyrim und Morrowind) hat auf Gamersglobal Vor einiger Zeit Aufmerksamkeit bekommen.

Auch vom Oblivion-Umzug nach Himmelsrand gibt es jetzt Neuigkeiten in Form des dritten Entwicklungsupdates (Video unter dem Newstext). Die kostenfreie Modifikation wird jedoch die Vollversionen von Skyrim und Oblivion sowie deren DLCs voraussetzen, da die Assets beider Spiele genutzt werden. Das Projekt nannte bisher noch keinen Erscheinungstermin.