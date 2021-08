PM: So verfolgst Du den gamescom 2021 Xbox Stream am 24. August (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In weniger als 24 Stunden versammelt sich die Gaming-Community aus aller Welt im gamescom 2021 Xbox Stream und feiert die jüngsten Ankündigungen der Xbox Game Studios und anderer internationaler Partner*innen.

Auf Dich warten 90 Minuten mit den neusten Updates und aktuellsten News zu den neuen Spielen für Xbox sowie den kommenden Releases im Xbox Game Pass – und vieles mehr!

Wo auch immer Du Dich befindest, solange Du einen Internetzugang und einen Bildschirm besitzt, kannst Du mit dabei sein. Deshalb erfährst Du hier alles, was Du zum großen Event im Rahmen der gamescom 2021 wissen musst:

Wann startet der Stream? Der große Xbox Stream startet am Dienstag, den 24. August um 19 Uhr deutscher Zeit.

Wie kann ich den Stream schauen? Du verfolgst die Show live über alle offiziellen Kanäle von Xbox – darunter Twitch, Youtube, Facebook und Twitter.

Die Show bietet Untertitel in 30 Sprachen – aufgrund des engen zeitlichen Ablaufes kann Xbox nicht garantieren, dass alle Untertitel bereits zur Live-Übertragung zur Verfügung stehen – Du findest sie aber spätestens in der VOD-Aufzeichnung des Streams.

Wichtiger Hinweis: Die Show wird in einer Auflösung von 1080p bei 60fps gestreamt. Für die immersivste und realistischste Wiedergabe aller Inhalte wird empfohlen, den Stream über den Youtube-Kanal bei 4K / 60 fps zu genießen – dieses Video ist nach Abschluss der Premiere verfügbar. Über die sozialen Kanäle von Xbox erfährst Du sofort, sobald die 4K-Version der Show online ist.

Ist die Show auch in anderen Sprachen als Englisch verfügbar? Es stehen Untertitel in folgenden Sprachen zu Verfügung: Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Farsi, Französisch, Finnisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, Norwegisch, Polnisch, brasilianisches Portugiesisch, europäisches Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, lateinamerikanisches Spanisch, kastilisches Spanisch, Schwedisch, Türkisch und Vietnamesisch. Wenn einige Sprachen noch nicht zur Live-Show verfügbar sind, wirst Du sie wenig später auf YouTube.com/Xbox finden.

Ist die Show zugänglich für Menschen mit eingeschränkter Hör- oder Sehfähigkeit? Es wird eine Version der Show mit deutscher Gebärdensprache auf dem deutschen YouTube-Kanal unter YouTube.com/XboxDACH geben. Darüber hinaus wird amerikanische Gebärdensprache (ASL) und Audiodeskription (AD) auf dem englischen Xbox YouTube-Kanal geben.

Ich kann die Show nicht gucken, wo finde ich alle wichtigen Infos? Während der Übertragung wird das Xbox Wire-Team detaillierte Blogposts mit den wichtigsten Ankündigungen auf Xbox Wire DACH veröffentlichen.

Hinweise für Co-Streamer*innen und Content Creator*innen: Xbox freut sich über jeden Co-Stream und möchte daher allen teilnehmenden Streamer*innen einen reibungslosen Ablauf ermöglichen. Zu diesem Zweck arbeitet das Team eng mit der Musikindustrie sowie YouTube und Twitch zusammen. Aufgrund von Kräften, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann Xbox jedoch nicht garantieren, dass Störungen oder Unterbrechungen durch Bots und andere automatisierte Software Deinen Co-Stream nicht beeinträchtigen.

Aufzeichnung der Show / Video on Demand (VOD): Wenn Du die Show im Nachgang mit einem eigenen Video analysieren oder Deinen Co-Stream speichern willst, empfiehlt Xbox, keine Audiodaten zu verwenden, die urheberrechtlich geschützte Musik beinhalten. So vermeidest Du, dass automatisierte Bots Deine Videos melden und hältst Dich an die Nutzungsbedingungen Deiner jeweiligen Plattform.

Mit diesen Infos bist Du perfekt auf den offiziellen gamescom 2021 Xbox Stream vorbereitet. Xbox und alle beteiligten Gäste, Entwickler*innen sowie Moderator*innen können es gar nicht abwarten, Dich und die Gaming-Community aus aller Welt willkommen zu heißen!