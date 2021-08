PM: UBISOFT GIBT PROGRAMM FÜR DIE GAMESCOM 2021 BEKANNT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf,23.August2021–Ubisoft®gab heute das Programm für die zweite komplett digital stattfindendegamescom2021bekannt. Als offizieller Partner dergamescombietet Ubisoft zahlreiche digitale Inhalte und Community-Aktionen an, die von Jam Sessions über Dance Partys bis zuspannenden Spielformatenreichen.

„Es freut mich sehr, dass unsere Branche trotz der bestehenden Herausforderungen durch die Pandemie mit der digitalengamescomerneut ein Event mit internationaler Strahlkraft realisiert. Angereichert durch die vielseitigen Erfahrungen, die wir im letzten Jahr sammeln konnten, haben wir für unsere Communitys ein digitales Programm der Extraklasse geschaffen und dieses mit neuen und spannenden Inhalten erweitert,” sagt Ralf Wirsing, ManagingDirectorvon Ubisoft Deutschland, Österreich und der Schweiz. „DasgemeinschaftlicheEntdecken und Erleben neuer Spiele ist einer der Kernbestandteile dergamescomund wir freuen uns schon darauf, unsere Fans gemeinsam mit ihren Lieblings-ContentCreatornin unsere Spielewelten eintauchen zu lassen.”

Wie schon im Jahr 2020 bildet auch dieses Jahr die Opening Night Live unter der Moderation von Geoff Keighley am 25. August ab 20 Uhr den Startschuss dergamescom2021.

In ihrem Spotlight On-Format wirft dieGamevasionvon und mit denRocket Beans, Freaks 4U Gaming, INSTINCT3einen Blick auf RidersRepublic, dessenClosedBeta seit dem 23. August bis zum 25. August anspielbar ist.

Am Donnerstag, dem 26. August, wird Ubisoft in seinem eigenenStreamauftwitch.tv/ubisoftbluebyteund im offiziellengamescomStream ab 15 Uhr das Scheinwerferlicht ganz auf den beliebten Strategie-HitANNO 1800und den neusten DLC „Dächer der Stadt“ legen.Der Ubisoft Stream wird auf Deutsch undum 17 Uhr auchauf Englisch übertragen.

Auch das hauseigeneFormat„gTV“wird im Rahmen dergamescomallen Zuschauendenam25.und27. August ein ganz spezielles Programm bieten,dasviele (Retro)Gamer:innen-Herzenhöher schlagen lassen wird.

Als offizieller Partner derSpielesausemit Gronkh,TrymacsundPapaplattefährtUbisoft am 27. August ab 14 Uhr einspeziellesRidersRepublicLive-EventmitRedBull Athletin LaraLessmannauf die buchstäbliche Rampe, welchesdirekt aus der Halle 1 derkoelnmessegestreamt wirdund auf den Kanälen der Spielesause mitverfolgt werden kann.

Später am Abend geht es musikalisch weiter, dennUbisoft unddieGastgeber derSpielesause laden um 21 Uhr gemeinsam mitJust Dancezur größtenDancepartydergamescomein. Mittanzen ist natürlich erlaubt.

Zudem hauendie Content CreatorPietSmiet,DoktorFroid,Niekbeatsund SturmwaffelmitRocksmith+bereits seit einigen Tagenfleißigin dieGitarrensaiten.Fans von musikalischer Unterhaltung können am27. Augustab17Uhreinschaltenund ihnenbeimJammenzuschauen.

Fans von E-Sport undRainbow Six Siegewird ebenfalls etwas geboten, denn die XBOX Championships gehen während dergamescomauftwitch.tv/rainbow6dein die zweite Runde.Interessierte Teams können sich noch bis zum 11. Septemberfür die zweite Qualifikationsrundeunterebattle.gg/turnier/572registrieren,um teilzunehmen.

Zudem stellt Ubisoft im Rahmen des Ubisoft Entrepreneurs Virtual Booth sieben Indie Studios aus den USA, Kanada, Deutschland und Österreich vor. Ab dem 25. bis zum 29. August kann jeder die Virtual Booth über folgende Webseite besuchen:https://indiearenabooth.de/

Unter dem Namen „PlayforGood– Gaming für Flutopfer“ wird Ubisoft zudem im Laufe dergamescomam27.Augustab 12 UhreinenCharity-Streamauftwitch.tv/ubisoftbluebyteveranstalten, um Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe zu sammeln. Ubisoft beteiligt sich dabei mit einer eigenen Spende.

„Mit unseren Studios in Mainz und Düsseldorf haben wir zwei Standorte, die nicht weit von den besonders betroffenen Regionen entfernt sind. Das ist für uns ein Anlass, mit dieserCharity-Aktion ganz konkret Hilfe zu leisten“, sagt Benedikt Grindel, ManagingDirectorder deutschen Ubisoft-Studios.„Unsere Games haben viele Fans, und wir sind uns sicher, dass sich auch dieGamer:innengerne und in großer Anzahl daran beteiligen werden.”

DesWeiteren bietet der diesjährigegamescomcongressam 26. und 27. August verschiedene praxisnahe Workshops fürLehrer:innenzum Thema„Lernen mit Games im Schulalltag“, rein digital und kostenfrei. In diesem Rahmen werden in einem zweistündigen Workshop Einsatzmöglichkeiten der Discovery Tour aufgezeigt. Dieser findet am Donnerstag, den 26. August von 18:30 bis 20:30 Uhr statt. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltung und Anmeldemöglichkeit gibt es auf folgender Webseite:gamescomcongress2021

Der Terminplan im Detail–alle Programmpunkte werden auch live unternow.gamescom.dezu findensein.

Mittwoch - 25. August

17:00Uhr–gTV

20:00Uhr– Opening Night Live

22:00Uhr–GamevasionSpotlight on Beta von Riders Republic

Donnerstag – 26. August

15:00Uhr – Ubisoft ANNO 1800 Stream (Deutsch)

17:00 Uhr - Ubisoft ANNO 1800 Stream (Englisch)

18:30Uhr–gamescomcongress,WorkshopDiscovery TourperAnmeldung

Freitag -27. August

17:00 Uhr –gTV

17:00 Uhr –Rocksmith+ Jam Session

14:00 Uhr – RiderRepublicLive Event mitRedBull Athletin LaraLessmannauf der Spielesause

21:00 Uhr – Just Dance Partyauf derSpielesause

Samstag – 28. August

WeitereCommunityfokussierteÜberraschungen folgen

AlleAngebote zudenUbisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Storeauf derUbisoft Store-Webseite.