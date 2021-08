PM: Ubisoft Play for Good – Gaming hilft FlutopfernCharity-Stream am 27. August ab 12:00 Uhr (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

DÜSSELDORF, Deutschland —23. August 2021 – Im Rahmen der gamescom 2021 werden die deutschen Ubisoft-Studios gemeinsam mit Ubisoft Deutschland, Assemble Entertainment und Gaming Aid e.V. eine Charity-Aktion zu Gunsten der Flutopfer der Hochwasser-Katastrophe vom Juli 2021 in Deutschland veranstalten. Die Aktion startet ab sofort und gipfelt in einem Charity-Stream unter dem Thema „Play for Good – Gaming hilft Flutopfern“, welcher am 27. August 2021 ab 12:00 Uhr auf https://www.twitch.tv/ubisoftbluebyte stattfindet.

Während des Streams wird es eine Reihe von Mehrspielerpartien mit Entwickler:innen der deutschen Ubisoft Studios geben, Experten-Tipps zu Anno 1800 und kurze Talk-Runden. Außerdem wird das Entwicklungsstudio gentlymad ihr Spiel Endzone – A World Apart vorstellen, welches von Assemble Entertainment vertrieben wird. Zuschauer:innen haben während des Charity-Streams die Chance, durch weitere Spenden und Teilnahme am Chat coole Preise, wie Game Codes oder sogar physische Goodies, während der Show zu gewinnen.

„Mit unseren Studios in Mainz und Düsseldorf haben wir zwei Standorte, die nicht weit von den besonders betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz entfernt sind. Das ist für uns ein Anlass, mit dieser Charity-Aktion ganz konkret Hilfe zu leisten“, sagt Benedikt Grindel, Managing Director der deutschen Ubisoft-Studios, "Unsere Games haben viele Fans, und wir sind uns sicher, dass sich auch die Gamer:innen gerne und in großer Anzahl daran beteiligen werden."

Die Möglichkeit einer Spende ist bereits jetzt über die Webseite von Gaming Aid unter dem Hashtag #PlayForGood möglich: https://gaming-aid.de/spendenformular/ Das gesammelte Geld wird von Gaming Aid auf unterschiedliche Hilfsprojekte in den betroffenen Gebieten verteilt. Während des Streams wird es auch Informationen zur Arbeit von Gaming Aid geben.

"Wir freuen uns sehr über die großzügige Aktion und Kooperation mit Ubisoft zugunsten der Flutopfer in Westdeutschland. Gemeinsam können wir das Leid vieler Kinder und Jugendlicher, deren Leben sich durch die Flutkatastrophe für immer drastisch verändert hat, ein wenig mildern. Unser Dank und Respekt hierfür gilt Ubisoft, allen Teilnehmer:innen und natürlich allen Spender:innen, die uns dies ermöglichen."

(Christiane Gehrke, Stellv. Vorstandsvorsitzende Gaming Aid e.V)