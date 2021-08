GC21: Nominierungen für die gamescom Awards 2021 // Elden Ring ist Favorit

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Traditionell findet im Rahmen der Videospielmesse gamescom (Terminplan), die wie letztes Jahr als reines Online-Event stattfindet, auch die Verleihung der gamescom-Awards statt. Eine Jury aus deutschen und internationalen Spielejournalisten, USK-Mitarbeitern sowie Influencern hat in zahlreichen Kategorien die vielversprechendsten Spiele gewählt. Alle Nominierten konnten dafür nur von offiziellen Messepartnern eingereicht werden.

Als Favorit gilt dieses Jahr Elden Ring, das in fünf Kategorien wie "Bestes Action Adventure" und "Bestes Rollenspiel" nominiert ist. Bei den letztjährigen Awards räumte Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red ab, das sich neben "Best of gamescom" auch beim Publikumspreis "Most Wanted" sowie "Best Sony Playstation Game", "Best PC Game" und "Best Role Playing Game" durchsetzen konnte.

Bereits während der Eröffnungsshow Opening Night Live werden am Mittwoch, den 25. August, ab 20 Uhr die Gewinner aus den Plattform-Kategorien für Xbox, Playstation, Switch und PC bekannt gegeben. Die Sieger der übrigen Genre-Kategorien sowie der Hauptpreis "Best of gamescom" werden im Rahmen der "gamescom Studio"-Livestreams am Donnerstag, den 26. August und Freitag, den 27. August verkündet.

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht mit allen Nominierten:

Best Microsoft Xbox Game

Elden Ring (Bandai Namco Entertainment)

(Bandai Namco Entertainment) Far Cry 6 (Ubisoft)

(Ubisoft) Halo Infinite (Microsoft)

Best Sony Playstation Game

Elden Ring (Bandai Namco Entertainment)

(Bandai Namco Entertainment) Tales of Arise (Bandai Namco Entertainment)

(Bandai Namco Entertainment) The Dark Pictures - House of Ashes (Bandai Namco Entertainment)

Best Nintendo Switch Game

Just Dance 2022 (Ubisoft)

(Ubisoft) Mario + Rabbids - Sparks of Hope (Ubisoft)

Best PC Game

Age of Empires 4 (Microsoft)

(Microsoft) Elden Ring (Bandai Namco Entertainment)

(Bandai Namco Entertainment) Syberia - The World Before (astragon Entertainment)

Best Action Adventure Game

Elden Ring (Bandai Namco Entertainment)

(Bandai Namco Entertainment) Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft)

(Ubisoft) Syberia - The World Before (astragon Entertainment)

Best Action Game

Far Cry 6 (Ubisoft)

(Ubisoft) Halo Infinite (Microsoft)

(Microsoft) Rainbow Six Extraction (Ubisoft)

Best Family Game

Just Dance 2022 (Ubisoft)

(Ubisoft) Run Prop, Run! (PlayTogether Studio)

(PlayTogether Studio) Super Dungeon Maker (rokaplay)

Best Indie Game

Dorfromantik (Toukana Interactive)

(Toukana Interactive) Inua (Arte France)

(Arte France) Lost in Random (Electronic Arts)

Best Role Playing Game

Elden Ring (Bandai Namco Entertainment)

(Bandai Namco Entertainment) Encased (Koch Media)

(Koch Media) Tales of Arise (Bandai Namco Entertainment)

Best Simulation Game

Climber - Sky is the Limit (Art Games Studio)

(Art Games Studio) Landwirtschafts-Simulator 22 (astragon Entertainment)

(astragon Entertainment) Undisclosed Title

Best Sports Game

Climber - Sky is the Limit (Art Games Studio)

(Art Games Studio) FIFA 22 (Electronic Arts)

(Electronic Arts) Riders Republic (Ubisoft)

Best Strategy Game

Age of Empires 4 (Microsoft)

(Microsoft) Company of Heroes 3 (Sega)

(Sega) Mario + Rabbids - Sparks of Hope (Ubisoft)

Best Multiplayer Game

Halo Infinite (Microsoft)

(Microsoft) Riders Republic (Ubisoft)

(Ubisoft) The Dark Pictures - House of Ashes (Bandai Namco Entertainment)

Best Ongoing Game

Apex Legends (Electronic Arts)

(Electronic Arts) Black Desert Online (Pearl Abyss Corp.)

(Pearl Abyss Corp.) Endzone - A World Apart: Prosperity (Assemble Entertainment)

Most Original Game