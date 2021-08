Montagmorgen-Podcast #409

Teaser Eigentlich findet diese Woche ja die Gamescom statt, aber irgendwie sind Hagen und Dennis so gar nicht in Messestimmung. Das macht aber nix, die Podcastlaune ist umso besser!

Die Corona-Pandemie hat viele Bereich des Lebens erschwert, auch Messe-Veranstalter leiden massiv unter den strengen Auflagen. So findet die Gamescom schon zum zweiten Mal nicht in ihrer klassischen Form statt. Doch das soll nicht das Hauptthema diese Woche denn, denn Hagen und Dennis haben noch so einige anderen Pfeile im Köcher.

Alle Themen im Überblick: