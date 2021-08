GC21: Alle Termine, Streams und Shows zur gamescom 2021

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die nächste Woche steht ganz im Zeichen der gamescom. Wie im letzten Jahr wird die Videospielmesse pandemiebedingt als rein digitales Event vom 25. bis 27. August 2021 stattfinden. Im Folgenden wollen wir euch einen Überblick über die interessantesten Streams, Shows und Präsentationen im Rahmen der Messe geben, die ihr über die offizielle Anlaufstelle gamescom now sowie Twitch und YouTube mitverfolgen könnt. Die wichtigsten Neuigkeiten und Ankündigungen findet ihr natürlich anschließend auch als News hier auf GamersGlobal.

Wie in den Vorjahren wird die Messe mit der "Opening Night Live"-Show am Mittwoch, den 25. August, ab 20 Uhr deutscher Zeit eröffnet. Moderator Geoff Keigley hat bereits Neuigkeiten zu mehr als 30 Spielen wie Call of Duty - Vanguard, Lego Star Wars - Die Skywalker Saga, Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder's Revenge sowie einem neuen Saints-Row-Titel angeteasert.

Microsoft läutet die gamescom-Woche schon einen Tag früher mit dem "gamescom 2021 Xbox Stream" ein, der am Dienstag, den 24. August, um 19:00 Uhr deutscher Zeit startet. Darin wird es Updates zu bereits angekündigten Xbox-Game-Studios-Titeln (vermutlich Halo Infinite, Forza Horizon 5 und Age of Empires 4) sowie Third-Party-Spielen und kommenden Game-Pass-Veröffentlichungen geben.

In der folgenden Tabelle findet ihr eine Zusammenfassung der wichtigsten Termine: