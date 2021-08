Xbox Series: Neue Firmware reduziert Controller-Verbindungsabbrüche

Xbox X

Seit dem Release der Xbox Series X/S gibt es sporadisch Probleme mit den neuen Controllern. Einige Spieler hatten sich in der Vergangenheit beklagt, dass die Eingabegeräte immer wieder die Verbindung zu den Konsolen verloren haben sollen. In der Vergangenheit hat Microsoft immer wieder an diesem Problem gearbeitet, vollständig behoben werden konnte es bisher aber nicht.

Wie das Unternehmen nun im einem Blog-Eintrag bekannt gegeben hat, gibt es ein neues Firmware-Update im Insider-Programm, dass die Verbindungsabbrüche zwar nicht behebt, aber noch weiter reduzieren soll. Wenn ihr nicht am Programm teilnehmt müsst ihr euch noch etwas gedulden, allzu lange sollte es aber nicht brauchen, bis die neue Firmware offiziell ausgerollt wird.