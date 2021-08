GC21: Saints Row: Neues Spiel wird auf der gamescom enthüllt // Reboot?

PC 360 XOne PS3 PS4 Linux

Bereits im August 2019 wurde bekannt, dass Entwickler Volition an einem neuen Spiel aus der Saints-Row-Serie arbeitet. Nun hat Geoff Keighley in einem Tweet die Enthüllung des Titels während der gamescom-Eröffnungsshow Opening Night Live angeteasert. Der Tweet enthält neben einem Link auf die offizielle Saints-Row-Seite auch ein Bild (siehe Teaserbild dieser News), das eine Mauer mit dem Graffiti-Schriftzug "Rebooting" zeigt. Mehr Details sollen dann im Rahmen der Opening Night Live am Mittwoch, den 25. August, ab 20 Uhr folgen.

Zeitgleich war auch der Twitter-Account von Saints Row bei der Beantwortung von Fan-Fragen aktiv und bestätigte, dass es sich bei dem neuen Spiel um kein Remaster oder Remake handle. Dies bekräftigt die Andeutung im Teaserbild, dass es wahrscheinlich einen Reboot der Reihe geben wird. Der letzte Serienteil Saints Row 4 (im GG-Test, Note: 8.0) wurde 2013 für PC, Xbox 360 sowie PS3 veröffentlicht und später auch auf Xbox One, PS4, Switch und Mac portiert. Außerdem erschien 2015 die Standalone-Erweiterung Saints Row - Gat out of Hell (im GG-Test, Note: 6.5). Wenn es weitere Informationen gibt, erfahrt ihr dies natürlich nächste Woche im Rahmen der gamescom-Berichterstattung hier auf GamersGlobal.