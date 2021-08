Media Markt und Saturn: 3 Top-Switch-Spiele zusammen für 111 Euro

Switch

Nach einiger Zeit gibt es bei Media Markt, Saturn und Amazon (Partnerlink) wieder eine Multibuy-Aktion für Nintendo-Switch-Titel, die noch bis zum 24. August online und in den Filialen läuft. Dabei zahlt ihr für eure Wahl von drei aus den mehr als 50 Spielen (inklusive vieler First-Party-Titel) einen Gesamtpreis von 111 Euro. Der Rabatt wird euch automatisch im Warenkorb angerechnet. Zusätzlich könnt ihr euch bei Media Markt und Saturn noch einen Newsletter-Gutschein im Wert von 10 Euro besorgen, sodass ihr am Ende bei circa 34 Euro pro Spiel landet, was ein guter Preis für die relativ preisstabilen Switch-Titel ist.

Die Auswahl umfasst zahlreiche Top-Switch-Titel, darunter befinden sich auch aktuelle Veröffentlichungen wie The Legend of Zelda - Skyward Sword HD (im GG-Test, Note: 8.0), Monster Hunter Stories 2 - Wings of Ruin (im GG-Test, Note: 8.0), Mario Golf - Super Rush (im GG-Test, Note: 6.5) oder Super Mario 3D World + Bowser's Fury (im GG-Test, Note: 9.0). Außerdem könnt ihr eure Switch-Sammlung mit "Klassikern" wie The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im GG-Test, Note: 9.5), Super Smash Bros. Ultimate (im GG-Test, Note: 9.0), Super Mario Odyssey (im GG-Test, Note: 9.5), Mario Kart 8 Deluxe (im GG-Test, Note: 9.0) oder Animal Crossing - New Horizons (im GG-Test, Note: 7.5) vervollständigen.