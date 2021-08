Diablo 2 Resurrected: Offene Beta ab 19 Uhr für PC, Xbox und Playstation

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Nachdem sich letzte Woche nur Vorbesteller die Beta zu Diablo 2 - Ressurected (in der GG-Preview) anschauen durften, läuft von heute ab 19 Uhr bis Montag, den 23. August um 19 Uhr, die offene Beta auf PC, Xbox (Xbox One, Xbox Series X|S) und Playstation (PS4, PS5). Auf PC benötigt ihr einen Battle.net-Account, auf den Konsolen findet ihr den Download in den jeweiligen digitalen Stores.

Die Beta umfasst den ersten und zweiten Akt des Spiels, wobei euch fünf Klassen (Amazone, Zauberin, Barbar, Druide, Paladin) zur Auswahl stehen, Assassine und Nekromant kommen zum Release hinzu. Zusätzlich könnt ihr den Mehrspielermodus für bis zu acht Spieler antesten, wobei es plattformübergreifenden Fortschritt für die oben genannten Systeme gibt. Um die Mehrspieler-Funktionen auf den Playstation-Konsolen zu nutzen benötigt ihr ein PS-Plus-Abonnement, Xbox-Live-Gold ist für die Xbox-Plattformen nicht notwendig.