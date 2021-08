PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 23. bis 27. August (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Aliens: Fireteam Elite

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Angesiedelt im kultigen Alien-Universum, ist Aliens: Fireteam Elite ein kooperativer Survival-Shooter, in dem Du Dich gemeinsam mit Deinem Team aus hartgesottenen Marines der wachsenden Xenomorph-Bedrohung stellst.

King's Bounty II

Die Legende kehrt zurück! King’s Bounty II ist die lang erwartete Fortsetzung des King’s Bounty-Franchise. In diesem klassischen Vertreter des rundenbasierten RPG-Genres erkämpfst Du Dir Deine Zukunft, triff schwierige Entscheidungen und erlebst die atmosphärische Saga auf eine aufregende neue Weise.

RIMS Racing

Optimiert für Xbox Series X|S – RIMS Racing ist die erste Motorrad-Simulation, die realistische Rennen und mechanische Verbesserungen in der Werkstatt zu einem ganzheitlichen Motorrad-Abenteuer verbindet. Du steigst auf die leistungsstärksten Bikes der ganzen Welt, optimierst ihre Performance mit detaillierten Tuning-Optionen und analysierst ihre neue Power in Echtzeit.

Darker Skies

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der Krieg der Welten ist vorbei und die Menschheit hat gewonnen – doch zu einem hohen Preis. Du schlüpfst in die Rolle von Jack, einem Überlebenden des Krieges, der versucht, einen Hitzestrahler zu reparieren, um seinen Weg in die Freiheit zu sprengen. Entzünde den Funken, der die Zivilisation wiederaufbauen wird!

Mask of Mists (Xbox Series X|S)

In diesem actionreichen Abenteuer erkundest Du eine Welt voller Magie und Geheimnisse. Du schlüpfst in die Rolle eines Söldners, der sich auf die Suche nach einem verschollenen Erzmagus macht. Auf Deiner Reise tauchst Du tief in den Abgrund ein – eine Welt, die von gefährlichen Kreaturen beherrscht wird und in der die alten Gesetze nicht mehr zu gelten scheinen.

Psychonauts 2

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass – Psychonauts 2 von Xbox Game Studios und Double Fine erzählt die Geschichte von Razputin “Raz” Aquato. Als ausgebildeter Akrobat und mächtiger Hellseher ist er das jüngste Mitglied der internationalen hellseherischen Spionage-Organisation Psychonauts. Mit Hilfe seiner übersinnlichen Fähigkeiten stellt sich Raz in den Köpfen der Menschen irrwitzigen Missionen und bekämpft ihre inneren Dämonen, um ein böses, wahnsinniges Genie zu stoppen.

Islanders

Islanders ist ein entspanntes, minimalistisches Strategiespiel, in dem Du beeindruckende Städte auf exotischen Inseln baust. Dabei entdeckst Du eine endlose Vielfalt prozedural generierter Landschaften und lässt Deine Siedlung zu einer florierenden Metropole heranwachsen.

Mechstermination Force

Du wirst Teil der Mechstermination Force und rettest die Welt vor gigantischen Mega-Mechs. Als die gigantischen Mechs den Planeten übernehmen, leistet eine kleine Schar tapferer Soldat*innen erbitterten Widerstand – und Du gehörst dazu! Mithilfe mächtiger Waffen und Upgrades lehrst Du die gewaltigen Gegner das Fürchten. Nutze Deine Magnet-Handschuhe um die riesigen Roboter zu erklimmen, zertrümmere ihre Energiekerne mit Baseballschlägern oder besiege die Mechs gemeinsam mit Deinen Freund*innen im Koop-Modus!

Myst

Optimiert für Xbox Series X|S / Xbox Game Pass – Willkommen auf Myst, einer wunderschönen Insel voller Geheimnisse, Mysterien und Intrigen. Je tiefer Du in die verborgenen Verbindungen unter der Oberfläche eintauchst, desto mehr Details um eine furchtbare Familientragödie treten an die Oberfläche.

Phoenotopia: Awakening

Optimiert für Xbox Series X|S – Du schlüpfst in die Rolle von Gail – einer einfachen Dorfbewohnerin, die dem Ruf des Abenteuers folgen muss, als ein großes Raumschiff am nächtlichen Himmel erscheint und alle erwachsenen Dorfbewohner verschleppt. Nun bist Du das älteste Dorfmitglied für Deine Gemeinschaft verantwortlich. Begib Dich auf die Reise, lüfte das Geheimnis um die Entführung und spiele die wichtigste Rolle im Kampf um das Überleben der Erde!

Star Hunter DX

Xbox Play Anywhere – Betrogen von ihrer heimtückischen Crew hat die ehemalige Weltraumpiraten-Kapitänin Luna Starr noch eine Rechnung offen. Du schlüpfst in die Rolle von Luna und reist zu fünf exotischen Planeten. Stöbere Deine meuternden Gefährt*innen auf, stelle Dich ihnen mit Deinem wendigen Flieger, weiche ihren Geschossen aus und schieße sie vom Himmel.

Baldo the Guardian Owls

Xbox One X Enhanced – Begib Dich auf eine Reise durch ein magisches Land voller sagenhafter Mysterien. Du reist als Baldo durch eine faszinierende Welt und triffst jede Menge kauzige und unvergessliche Charaktere. Doch währenddessen droht eine kryptische Prophezeiung, das ganze Reich ins Chaos zu stürzen. Entschlüssele die Weissagung, erkunde geheimnisvolle Verließe und bewahre Deine Heimat vor einem finsteren Schicksal.

Mad Streets

In diesem physikbasierten Party-Game gibt es nicht nur witzige Mini-Spiele, sondern auch handfeste Kloppereien. Du betrittst den Campus der Gutsford-Universität und musst Dich schnell entscheiden, ob Du den Jocks, den Punks oder der Burschenschaft beitrittst. Schnapp Dir ein paar Freund*innen und stelle in chaotischen Rangeleien den Campus völlig auf den Kopf!

One-Eyed Lee and the Dinner Party

Optimiert für Xbox Series X|S – In One-Eyed Lee and the Dinner Party klickst Du Dich durch ein unterhaltsames Abenteuer im Stil eines Visual Novel. Beracus Heimatdorf leidet unter einer mysteriösen Krankheit, also begibt er sich gemeinsam mit seinem Freund Lee auf die Suche nach einem Heilmittel. Ihre Reise führt sie in einen scheinbar verlassenen Bunker, in dem sie unfreiwillig von den seltsamen Bewohner*innen in die Familie aufgenommen werden. Erkunde den Bunker, sammle Items und Hinweise, finde ein Heilmittel und entkomme der unterirdischen Festung!

Tanknarok

Xbox One X Enhanced – Tanknarok ist der rasante Showdown zwischen zwei bis vier Panzern, die sich in verschiedenen, skurrilen Arenen gegenseitig bombardieren, in die Luft jagen und so für jede Menge Chaos sorgen. Spiele entweder gemeinsam mit Deinen Freund*innen auf der heimischen Couch oder stürze Dich in abgedrehte Scharmützel mit der Online-Community.

Space Station Sprint

Du infiltrierst feindliche Raumstationen, sprintest durch enge Gänge und erfüllst Deine Mission – im besten Fall bevor die feindlichen Einheiten Dein Schiff entdecken und zerstören. Denn ohne lebensrettende Fluchtmöglichkeit ist Dein Schicksal besiegelt.

Super Slam Dunk Touchdown

Sechs Spieler*innen, alle Sportarten und keine Regeln – das ist Super Slam Dunk Touchdown! Stelle ein Team aus Fußball-, Hockey-, Football-, Roller-Derby-, Basketball- und Baseball-Spieler*innen in beliebiger Kombination zusammen und wappne Dich für die völlig unvorhersehbaren Matches! Dieser lokale Multiplayer bietet nicht nur Sport und Spaß, sondern auch jede Menge Chaos!

Zoffice

Willkommen in Deinem neuen Job bei Zoffice! Alle Deine neuen Coworker*innen sind großartig – Nick ist für die Security zuständig, Jessica ist ein echtes Technik-Genie und Theo … der hat noch ein paar Probleme, sich einzufinden. Schau einfach mal vorbei und pass auf die Zombies auf, die im Gebäude herumstreunen! In dieser 15-minütigen Geschichte ist das Ende schnell erreicht – doch schaffst Du es auch, alle Herausforderungen in nur einem Durchgang zu meistern?