PM: Begebt euch mit Aloy auf die Jagd in der Welt von Teyvat (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

es hat euch im vergangenen Juli Spaß gemacht, Inazuma zu erkunden! Mit Version 2.1 „Vom Mond beschienene Welt“, die am 1. September erscheinen wird, könnt ihr noch mehr Inseln und Geschichten in Inazuma erwarten, die es zu erkunden gilt, mehr spielbare Figuren anwerben und mehr entspannte Momente erleben, die ihr mit unseren alten Freunden in Liyue genießen könnt.

Währenddessen antwortet Aloy, die legendäre Nora-Jägerin von Horizon Zero Dawn, dem Ruf des Abenteuers in Teyvat und begibt sich auf eine völlig neue Reise. Wenn ihr vor den Aktualisierungen auf Version 2.1 und Version 2.2 Abenteuerstufe 20 oder mehr erreicht, erhält ihr im Zuge der Zusammenarbeit die 5-Sterne-Figur „Aloy – Retterin aus einer anderen Welt“ und zusätzlich ihren 4-Sterne-Bogen „Raubtier“ per Nachricht im Spiel, falls ihr euch auf der PlayStation®4 oder PlayStation®5 bei Genshin Impact anmeldet!

Als Aloy nach Teyvat reiste, erwarb sie ein Göttliches Auge mit Kryo-Kraft, was ihr mehr Macht verlieh, um ihre Bogenangriffe zu verstärken. Bei ihrer Spezialfähigkeit „Weissagung des Morgenlichts“ wirft sie eine mit Kryo-Energie gefüllte Energiezelle in Richtung des Ziels, die sie dann mit einem Pfeil zur Detonation bringt und somit massiven Kryo-Flächenschaden verursacht. Ihre Elementarfähigkeiten und Talente können nicht nur sich selbst und die anderen Truppenmitglieder stärken, sondern auch ihre Gegner schwächen, während sie Kryo-Schaden verursacht.

Aloys Elementarfertigkeit „Frostüberzogene Felder“ wirft eine Eisbombe in die Richtung des Ziels und löst eine Explosion mit Kryo-Schaden aus. Nach der Explosion zerstreut sich die Eisbombe in mehrere Kälteminen, die bei Kontakt mit Gegnern sofort oder ansonsten nach kurzer Verzögerung explodieren und zusätzlichen Kryo-Schaden verursachen. Sobald eine Eibombe oder Kältemine einen Gegner trifft, verringert sie auch den Angriff des Gegners und gewährt Aloy eine Stapelung Spule. Jede Stapelung erhöht den mit Aloys Standardangriffen verursachten Schaden. Nachdem sie ihr Talent „Kampf-Überbrückung“ freigeschaltet hat, kann Aloy sogar den Angriff der gesamten Gruppe für eine bestimmte Dauer erhöhen, wenn sie den Effekt Spule hat.

Wenn Aloy vier Stapelungen Spule gleichzeitig hat, erhält sie den Effekt „Eisige Eile“, der ihren gesamten Standardangriffsschaden für eine bestimmte Dauer in Kryo-Schaden umwandelt. Wenn Aloy ihr passives Talent „Wuchtangriff“ freischaltet, erhöht der Effekt „Eisige Eile“ fortlaufend ihren Kryo-Schaden.

Unterdessen kann „Raubtier“, der 4-Sterne-Bogen, Aloy mit seinem einzigartigen Waffeneffekt weiter stärken. Der Bogen, den Aloy aus einer anderen Welt mitgebracht hat, kann ihren Angriff um 66 Punkte erhöhen. Sein Träger kann den Schaden von Standardangriffen und heftigen Schlägen 6 Sekunden lang um 10 % erhöhen, wenn er Gegnern Kryo-Schaden zufügt. Dieser Effekt ist zweifach stapelbar. Der Bogen ist nur auf der PlayStation®4 und PlayStation®5 erhältlich und kann aufgrund der Interkompatibilität auf allen Plattformen verwendet werden. Der Effekt der Waffe gilt jedoch nur beim Spielen auf PlayStation-Konsolen.

„Wir haben uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Genshin Impact gefreut, insbesondere weil wir Fans voneinander in beiden Teams haben“, sagte Mathijs de Jonge, Direktor von Horizon Zero Dawn™. „Aloy ist eine bewährte agile Jägerin und Kriegerin, die nie zögert, für eine Sache zu kämpfen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie sie sich mit dem Reisenden zusammenschließt, der ebenfalls aus einer anderen Welt kommt, um ihr gemeinsames Abenteuer im Genshin-Impact-Universum fortzusetzen!“

Mit Version 2.1 wird die Haupthandlung des turbulenten Reichs von Inazuma im folgenden Kapitel „Allgegenwart unter den Menschen“ endlich zu Ende gehen. In der vorherigen Geschichte scheiterten die Reisenden bei ihrer ersten Konfrontation mit Shougun Raiden und schlossen sich später den Reihen der Widerstandskräfte an. Wird der Reisende dem allmächtigen Shougun erneut gegenübertreten? Und hat der Reisende jemals eine Chance, den imposanten Willen des Shougun, die Ewigkeit zu verfolgen, zu erschüttern und die Lage in Inazuma zu wenden? Wir werden es im kommenden Archontenauftrag sehen.

Im weiteren Verlauf der Geschichte werden den Spielern zwei neue große Inseln eröffnet. Die erste ist Watatsumi, die Heimat der Widerstandskräfte. Im Zentrum der Insel steht der wunderschöne Sangonomiya-Schrein, umgeben von Bergen und nebligen Wasserfällen. Während die Insel eine verträumte, andersartige Landschaft hat, haben ihre Einwohner auch einen ganz anderen Glauben und verehren die Große Schlange, nicht den Elektro-Archon.

Im Gegensatz zu Watatsumi sieht Seirai düster und gruselig aus. Die Insel ist von ständigen heftigen Stürmen umhüllt, die Ruinen, verlassene Schreine und verdorrende Bäume hinterlassen, um eine traurige Geschichte über die Vergangenheit zu erzählen.

Euer Weg in Inazuma ist möglicherweise nicht einfach, insbesondere mit La Signora, dem Boss der neuen Gebietssäuberung, und zwei weiteren Anführergegnern, der Hydro-Hypostase und der Manifestation des Donners, auf deinem Weg. La Signora ist eine beeindruckende Gegnerin mit Würde und Macht. Das Entwicklerteam widmete ihr tatsächlich etwa acht Monate, um ihr durch ihre einzigartigen Handlungen und Animationen im Kampf ein besonderes Gefühl von Schönheit und einen wandelbaren Kampfstil zu verleihen, um zwischen Kryo- und Pyro-Kraft zu wechseln und die Umgebung um sie herum zu verändern.

In der Zwischenzeit möchten wir auch drei neue spielbare Figuren vorstellen, die große Hilfen im Kampf und bei der Erkundung für euch sein könnten. Shougun Raiden selbst wird als 5-Sterne-Figur mit Stangenwaffe mit dabei sein. Als wir ihre Bewegungen und Posen entworfen haben, wollten wir die Ruhe, Würde und Göttlichkeit eines Archons zeigen. Wir haben uns auch von Hasso no Kamae, Schwertern in ihren Scheiden und anderen Haltungen und Aktionen des Kenjutsu inspirieren lassen, als wir ihre Kampfbewegungen entworfen haben.

Sangonomiya Kokomi, die göttliche Priesterin und oberste Anführerin von Watatsumi und den Widerstandskräften, wird sich als weitere 5-Sterne-Figur anschließen. Mit der Hydro-Kraft und einem Katalysator kann sie Truppenmitglieder viel Heilung bringen. Die letzte ist Kujou Sara, die kühne Generalin der Tenryou-Verwaltung, die dem Shougun treu ist. Als Bogenträgerin mit Göttlichem Auge mit Elektro-Kraft kann sie solide Elektro-Fernkampfangriffe ausführen und der Truppe Boni verleihen.

Persönliche Aufträge für Shougun Raiden und Kokomi werden ebenfalls verfügbar sein. Die Spieler können die Geschichten hinter zwei der ranghöchsten, intelligentesten und mächtigsten Frauen in Inazuma herausfinden.

Wenn ihr eine kurze Pause von den intensiven Abenteuern in Inazuma machen möchtet, könnt ihr euch in Liyue für den Vollmondtanz eine Auszeit nehmen! Während der bevorstehenden saisonalen Aktion trefft ihr euch mit Xiangling, Keqing und anderen alten Freunden, kocht und probiert eine Vielzahl von Speisen und Rezepten und erkundet die Geschichten und den Ursprung der Tradition des reichen Hafens.

Der Vollmondtanz ist eine Zeit, in der sich Freunde und Familien in Liyue treffen, anstoßen und jeden Herbst lokale Köstlichkeiten genießen. Es gibt verschiedene Sprichwörter darüber, wie das alles begann, aber durch spätere Volkstraditionen wurde das Essen zu einem der wichtigsten Teile des Festes. Entlang des Marktes und der Straßen in Liyue werden außerdem eine Vielzahl von Ständen von Händlern und Verkäufern aufgestellt, die für anspruchsvolle Freuden des festlichen Stadtlebens sorgen.

Natürlich ist keine Feier komplett ohne großzügige Belohnungen und lustige Spiele. Dieses Mal haben wir unseren Reisenden ein großes Schatzsuchspiel vorbereitet, die Aktion „Mondscheinsucher“! Während des Aktionszeitraums wird die Abenteurergilde Mondjagd-Amulette und Truhen des mysteriösen Mondes in den Gebieten von Liyue, Mondstadt und des Drachengrats verstecken. Reisende können Hinweise zu ihrem Standort finden, indem sie mit dem Veranstalter sprechen, jede Truhe des mysteriösen Mondes für Belohnungen aufspüren und die Mondjagd-Amulette sammeln, um sie gegen weitere Ressourcen einzutauschen, darunter ein brandneuer 4-Sterne-Zweihänder, der luxuriöse Seekönig. Ihr könnt sogar Belohnungen erhalten, um diese fischähnliche Waffe auf den höchsten Grad zu verfeinern.

Nach der Kanne der Vergänglichkeit führen wir ein weiteres Gameplay-System ein, das Angeln! Die verschiedenen Arten von Fischen sind auf dem gesamten Kontinent Teyvat sehr unterschiedlich und können zur Gewinnung von Fisch als Nahrung verwendet, gegen Belohnungen eingetauscht oder gegen neue Angelruten bei Angelverbänden eingetauscht werden. Spezielle Zierfische können auch im Geistwolkenbecken gefangen und aufgezogen werden, einer brandneuen Dekoration, die in eurem persönlichen Reich in der Kanne der Vergänglichkeit hergestellt werden kann. Wenn ihr euch eurer Fähigkeiten sicher seid, könnt ihr an der Aktion „Mondreich“ teilnehmen und euch Kujirai Momiji, der Angelexpertin aus Inazuma, anschließen, um den legendären Fisch, den Mond-Leviathan, zu suchen.

Mittlerweile ist es fast ein Jahr her, dass Genshin Impact im vergangenen September veröffentlicht wurde, und wir schätzen die Unterstützung jedes Reisenden in Teyvat sehr. Um das bevorstehende Jubiläum von Genshin Impact zu feiern, können Reisende bis zu 10 Stück verwobenes Schicksal zusammen mit reichlich Ressourcen erhalten, indem sie an der Anmeldeaktion teilnehmen. Für Spieler auf allen Servern wird der Bonus für doppelten Ertrag bei der ersten Aufladung zurückgesetzt, was bedeutet, dass jeder wieder die doppelte Menge an Schöpfungskristallen für den ersten Kauf genießen kann.

Und das war’s vorerst, Reisende! Wir hoffen, ein weiteres Jahr voller aufregender Abenteuer mit euch verbringen zu können!