noclip - Greatest Hits: Thief-Trilogie und Looking Glass Studios

Die noclip-Community hat abgestimmt und sich für den zweiten Teil der Doku-Projekt-Reihe "Greatest Hits" für die Schleich-Trilogie Thief entschieden, deren erste zwei Teile in Deutschland zwischen 1998 und 2000 unter dem Titel Dark Project erschienen sind. In Greatest Hits beleuchten Danny O'Dwyer und sein Team ausgewählte Spieleklassiker, die für die Community Meilensteine darstellen oder schlicht Kultstatus besitzen. (Hier geht's zur ersten Greatest-Hits-Doku über Rollercoaster Tycoon).

Das Doku-Projekt zu Thief wurde in den letzten drei Monaten aufwändig produziert, mit zahlreichen Original-Spielszenen, bislang unveröffentlichtem Material und zahlreichen Interviews mit den damaligen Entwicklern, wie beispielsweise Ken Levine, Warren Spector, Tim Stellmach, Terri Brosius und andere. Des Weiteren bietet das über eine Stunde lange Video, das ihr euch in voller Länge unter der News anschauen könnt, eine Retrospektive zum Kult-Entwickler Looking Glass Studios, befasst sich mit Folgetiteln und Spinoffs, die geplant aber nie erschienen sind, mit gelungenen und weniger geglückten Nachahmern, von Thief inspirierten Spieldesignern und vielen Details der Entwicklung.

Als Easteregg hält Danny im Abspann der Doku ein besonderes Schmankerl für Thief-Fans bereit, das ohne die Unterstützung der Original-Entwickler, was nicht selbstverständlich ist, nicht möglich gewesen wäre. Falls ihr noclip unterstützen möchtet, könnt ihr euch in den Quellen über die Möglichkeiten informieren.