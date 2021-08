Eine andere Realität

Teaser Auch die Welt der Virtual-Reality-Spiele behalten wir auf GamersGlobal im Blick, doch welche VR-Brille habt ihr daheim im Besitz?

Einen richtigen VR-Kracher vom Kaliber eines Half-Life - Alyx (im Test, Note 9.5) hat uns das Jahr 2021 bisher nicht beschert. Auch hat Capcom beim im Mai diesen Jahres erschienenen Resident Evil Village (im Test, Note 9.0) auf einen VR-Modus verzichtet, obwohl der des Vorgängers sehr viel Lob erhielt. Wenn Sony jedoch mit dem Nachfolger zur PSVR ein unkompliziertes und spaßiges Stück Hardware vorlegt, könnt der VR-Hype wieder neuen Aufwind erfahren.

Doch wie sieht der momentane Zustand bei euch aus: Besitzt ihr eine VR-Brille? Und wenn ja, von welchem Hersteller? Verratet es uns in der Umfrage. Solltet ihr sogar mehrere Brillen besitzen, so gebt eure Stimme dem Modell, das am häufigsten bei euch im Einsatz ist.

Ihr könnt eure Stimme in der Sonntagsfrage bis zum Montag um 9:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.