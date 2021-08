PM: L.O.L. Surprise!™ Movie Night erhält grünes Licht und erscheint diesen Oktober exklusiv für Nintendo Switch™ (Cosmocover)

Switch

L.O.L. Surprise!™ Movie Night erhält grünes Licht und erscheint diesen Oktober exklusiv für Nintendo Switch™

– Basierend auf der neuen “Movie Magic”-Spielzeuglinie – Vorbestellungen sind ab sofort bei allen großen Vertriebsplattformen möglich –

EDISON, NEW JERSEY – 20. August 2021 – L.O.L. Surprise!™ Movie Night, das neueste Videospiel basierend auf dem preisgekrönten L.O.L. Surprise!™-Spielzeugfranchise, erscheint am 26. Oktober 2021 digital und physisch exklusiv für Nintendo Switch™. Vorbestellungen sind ab sofort weltweit bei führenden Vertriebsplattformen, inklusive Amazon und GameStop , möglich. Physische Editionen des Spiels werden mit einem von sechs exklusiven L.O.L. Surprise!™ Movie Night- Charms verkauft (*solange der Vorrat reicht).

L.O.L. Surprise!™ Movie Night vom Publisher Nighthawk Interactive und MGA Entertainment, Inc. (MGAE), der am schnellsten wachsenden privatwirtschaftlichen Spielzeugfirma, lässt Spielerinnen und Spieler ihren eigenen aufsteigenden Star erschaffen. Sprecht im Studio vor und versucht das nächste “Big Thing” in L.O.L. Ville zu werden. Lernt den Text, nehmt die richtige Pose ein, trefft andere “Stars” und schauspielt euch durch vielfältige Filmproduktionen in Form von Spielen und Quests. Die Reise zum Ruhm beginnt jetzt in diesem 3D-Adventure voller Spaß und Freude im L.O.L. Surprise!™-Universum.

“Wir könnten nicht glücklicher sein, mit Nighthawk zusammen zu arbeiten, um ein aufregendes Videospiel für unsere L.O.L.-Community zu erschaffen. Wir glauben unsere Fans sind bereits Stars, aber nun werden sie das Hollywood-Leben auf eine neue, spaßige Art erleben.” Sagte Isaac Larian, CEO & Gründer von MGA.

“Wir sind hocherfreut unsere Partnerschaft mit MGA weiterzuführen um eine komplett neue, spaßige und fesselnde Erfahrung basierend auf der “Movie Magic”-Spielzeuglinie zu veröffentlichen. Wir glauben, Fans von L.O.L. Surprise! Werden vom Resultat entzückt sein und wir können es nicht erwarten, dass sie das Spiel in die Hände bekommen.” Sagte Joseph Sutton, Präsident von Nighthawk Interactive.

L.O.L. Surprise!™ Movie Night ermöglicht es Spielerinnen und Spielern den hollywoodartigen Lifestyle des Spiels zu erleben.

Über Nighthawk Interactive Gegründet von einem Team aus Industrieveteranen zielt Nighthawk Interactive darauf ab, die eigene Erfahrung mit den sich stetig wandelnden Ansprüchen moderner Spieleentwicklung zu verbinden. Mit einem starken Fokus auf Publishing, Co-Publishing und physischer Distribution hat Nighthawk starke Partnerschaften mit einigen der größten Marken in der Unterhaltungsindustrie und vielen talentierten, unabhängigen Entwicklungsstudios aufgebaut, um großartige Erfahrungen für Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt zu bieten.

Über MGA Entertainment MGA Entertainment, eine Unterhaltungsprodukte Firma mit Sitz in Chatsworth, California, erschafft innovative firmeneigene und lizenzierte Produkte, inklusive Spielzeug und Spielen, Puppen, Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, dekorativer Einrichtungsgegenstände, Sportbedarf und Gütern des täglichen Bedarfs. Die MGA-Famillie beinhaltet preisgekrönte Marken wie L.O.L. Surprise™, Little Tikes®, Num Noms™, Poopsie Slime Surprise™, Bratz®, Rainbows in Pieces™, Na! Na! Na! Surprise™, Wreck Royale™, Baby Born Surprise™ und Zapf Creation®. Besucht uns unter www.mgae.com .

*Quelle: The NPD Group / Retail Tracking Service/ January-December 2019

NPD’s Global Toys footprint covers Australia, Belgium, Brazil, Canada, France, Germany, Italy, Mexico, Netherlands, Russia, Spain, United Kingdom, and United States