PM: Bethesda feiert 10 Jahre of The Elder Scrolls V: Skyrim mit einer Anniversary Edition am 11. November (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am 11. November 2011 hatte The Elder Scrolls V: Skyrim sein Debüt und hat damit Spielgeschichte geschrieben. Dieses Jahr im November feiert Skyrim eine ganze Dekade voller epischer Reisen, Drachenkämpfen, Pfeilen die genau ins Knie treffen und so viel mehr. Auch wird ein weiterer wirklich wichtiger Aspekt von Skyrim gefeiert: Ihr!

Bethesda Game Studios möchte das 10. Jubiläum von Skyrim mit all denen feiern, die sich Skyrim als Wahlheimat ausgesucht haben – den Fans.

Für alle, die das 10jährige Jubiläum von Skyrim kaum erwarten können und auch für alle, die ihre erste Schritte in Tamriel machen möchten: The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition erscheint am 11. November 2021 für PlayStation 4 mit Abwärtskompatibilität auf PlayStation 5.

Die Anniversary Edition enthält das komplette Spiel inklusive der drei Expansionen Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn, ebenso wie die Erweiterungen der Special Edition. Mit der Anniversary Edition bekommt ihr über 500 einzigartige Creation Club Inhalte wie Quests, Dungeons, Bossen, Waffen, Zauber und mehr!

Schaltet am 11. November 2021 um 20:00 Uhr auf dem offiziellen Bethesda YouTube oder Twitch Channel ein, wenn euch das The London Symphony Orchestra und der London Voices Choir im historischen Alexandra Palace Theatre mit auf eine musikalische Reise durch Skyrim nimmt. Erlebt die ikonischen Musikstücke und besonderen Töne des Spiels in diesem besonderen Konzert, das euch, den Fans, gewidmet ist.

Von detaillierten Cosplays über unglaubliche Kunstwerke: Die Fans von Skyrim haben unglaubliches Talent und Kreativität. Diese Werke haben nun ein Zuhause im The Skyrim Museum, das es Fans erlaubt, ihre Skyrim-Kunstwerke, Cosplays und mehr einzureichen, damit es alle ansehen können. Ihr habt selbst etwas, das ihr teilen möchtet? Dann zeigt es der Welt!

Kaum zu glauben, dass es schon 10 Jahre her ist! Aber es zeigt auch eindrucksvoll, wie stark die Community von Skyrim zusammenhält und das Spiel zu etwas macht, das es sich zu spielen und zu erinnern lohnt. Wir freuen uns darauf, mit euch zu feiern – verpasst es nicht!