Skyrim: Anniversary Edition angekündigt / Alle Erweiterungen und mehr

Manche Spiele sind einfach nicht totzukriegen. So hat Bethesda eine neue Version des Rollenspiels The Elder Scrolls 5 - Skyrim (im Test, Note: 9.5) angekündigt. Die Anniversary Edition soll am 11. November 2021 erscheinen und, wie der Name schon verrät, wollen die Entwickler damit den 10. Geburtstag des Spiels feiern. Erscheinen wird sie nicht nur für PS5 und Xbox Series X/S, sondern auch für PS4 und Xbox One. Am selben Tag wird außerdem ein kostenfreies Update von Skyrim für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Enthalten sind in der Anniversary Edition neben dem Hauptspiel noch die drei Erweiterungen Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn (im Test, Note: 8.5). Weiter hat das Team 500 Inhalte aus dem Creation Club herausgepickt und verbaut. Ihr dürft euch also über zahlreiche neue Waffen, Bosse, Gegner, Zaubersprüche, Quests und mehr freuen. Komplett neu ist eine Fischerei-Mechanik.

Wenn ihr bereits die Special Edition von Skyrim besitzt, bietet Bethesda die Möglichkeit, gegen eine Gebühr auf die Anniversary Edition aufzurüsten. Das gilt auch für die Game-Pass-Fassung.