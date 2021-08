Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards: Derzeit gratis verfügbar

PC Linux MacOS

Ein bekannter Adventure-Klassiker von Sierra On-Line steht ab sofort für begrenzte Zeit zum kostenfreien Download bereit: Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards (zum User-Artikel von Jürgen) in der ursprünglichen EGA-Version mit Textparser findet ihr ab sofort in der "Freebies"-Abteilung von indiegala.com. Wenn ihr dort einen kostenlosen Account besitzt, könnt ihr auch das Spiel hier in eure digitale Spiele-Bibliothek legen und anschließend DRM-frei herunterladen.

Der Download enthält neben dem (dank integriertem ScummVM auch auf modernen Computern lauffähigen) Spiel, in dem ihr Leisure Suit Larry durch sein erstes Abenteuer voller Peinlichkeiten begleiten dürft, auch zwei PDF-Dokumente. Zum einen findet ihr im Installationsverzeichnis das gescannte Original-Handbuch aus dem Erscheinungsjahr 1987, zum anderen auch die Broschüre Leisure Suit Larry's Greatest Hits and Misses! aus dem Jahr 1994.