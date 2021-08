PM: Call of Duty: Vanguard erscheint am 5. November 2021 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns sehr, PlayStation-Spielern die Einzelheiten zum neuesten Call of Duty-Titel zu präsentieren, der dieses Jahr erscheint und gerade in Call of Duty: Warzone enthüllt wurde. Das vom preisgekrönten Studio Sledgehammer Games entwickelte Call of Duty: Vanguard lässt Spieler so tief wie nie zuvor in die atemberaubende Action des Zweiten Weltkriegs eintauchen und erscheint weltweit am 5. November für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Das Spiel bietet eine überwältigende Menge an großartigen Inhalten, und wir möchten hier ein paar Details mit euch teilen.

Erlebt die Geburtsstunde der Special Forces, schreibt Geschichte und entscheidet einige der wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs als Mitglied der geheimen Spezialtruppe Task Force One. Außerdem: Tretet in 20 spannenden Multiplayer-Maps gegen Mitspieler an, taucht in das erste Zombies-Crossover aller Zeiten ein und freut euch auf die vollständige Integration mit Warzone, einschließlich einer neuen, riesigen Karte.

PlayStation Spieler können aus einigen Versionen auswählen und von exklusiven Vorteilen für Vorbesteller profitieren.

Alle, die das Spiel auf der PlayStation 5 genießen, dürfen sich besonders darauf freuen, mit dem DualSense Wireless-Controller in die packenden Schlachten einzutauchen.

Sehen wir uns Call of Duty: Vanguard im Detail an.

Erlebt die Geschichte einer Spezialtruppe aus Soldaten verschiedener Nationen, der Task Force One, die das Fundament der Special Forces bilden, wie wir sie heute kennen. Das sind die Helden von Call of Duty: Vanguard:

In einer mitreißenden Story erleben Spieler durch die Augen dieser erprobten Soldaten einige der entscheidenden Gefechte des Zweiten Weltkriegs entlang der Ostfront und der Westfront. Seite an Seite kämpfen die Gefährten auch im Pazifik und in Nordafrika für die Freiheit der Welt.

Vom ersten Tag an hat Call of Duty: Vanguard in Sachen Multiplayer enorm viel zu bieten. 20 Karten überzeugen mit unterschiedlichsten Umgebungen, 16 davon wurden fürs Core-Gameplay entwickelt. Freut euch auf bewährte Call of Duty-Action, in der ihr Stück für Stück zu einem Gründungsmitglied der Special Forces aufsteigt.

Sledgehammer Games bringt außerdem völlig neue Multiplayer-Innovationen ins Spiel. Personalisiert eure Waffen mit dem erweiterten Waffenbauer in nie dagewesenem Detailreichtum. Im neuen Caliber-System wirken sich Waffenarten wie nie zuvor auf Gameplay und Umgebung aus – Zerstörung, Abtrennung von Gliedmaßen und Schussrate sind nun dynamischer denn je. Seid außerdem gespannt auf die nächste Generation des wegweisenden 2v2-Gunfight-Modus, der erstmals in Call of Duty: Modern Warfare eingeführt wurde.

Mehr erfahrt ihr in Kürze bei der weltweiten Multiplayer-Enthüllung, einschließlich Informationen zur bevorstehenden Open-Beta.

Entdeckt, wo die Schrecken von Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies ihren Anfang nahmen und wehrt euch gegen einen unerbittlichen Ansturm untoter Horden. Das von Treyarch Studios und anderen Partnern entwickelte kooperative Erlebnis setzt die Geschichte des Dunkeläther fort und erweitert den Zombie-Mythos um packende Story-Details und frische Neuerungen für das beliebte Gameplay dieses legendären Modus.

Call of Duty: Warzone, unter der Leitung von Raven Software entwickelt, wird Geschichte schreiben – mit einer brandneuen Hauptkarte, die noch dieses Jahr veröffentlicht wird, sowie der vollständigen Integration von Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone.

Bereitet euch auf ein genial vernetztes Call of Duty-Erlebnis vor. Vanguard und Warzone warten nach der Veröffentlichung mit kostenlosen Inhalten auf – darunter eine Vielzahl neuer Karten, Modi, Playlists, zeitlich begrenzter und Saison-Events sowie Community-Feiern, die spielübergreifend integriert sind.

In den Wochen vor der Veröffentlichung geben wir weitere Details zur Integration von Vanguard und Warzone bekannt.

Vanguard ist als Cross-Generation-Titel sowohl für die PlayStation 4 als auch für die PlayStation 5 verfügbar sodass Spieler beider Generationen nahtlos miteinander spielen können. Solltet ihr auf eine PlayStation 5 aufrüsten, werden Profil, Fortschritt und Statistiken übertragen.

Der Battle Pass kehrt ebenfalls zurück, sodass ihr nach der Veröffentlichung Inhalte mit einheitlichem Fortschritt in Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone freischalten könnt. Wie immer könnt ihr beim Spielen Dinge wie Basiswaffen, individuelle Gegenstände und mehr freischalten.

Bei der Spannung weltweiter Kampfeinsätze kribbelt es buchstäblich in den Fingern. Call of Duty: Vanguard versetzt Spieler in die bedeutenden Schlachten des Zweiten Weltkriegs auf der ganzen Welt. Wer dies auf einer PlayStation 5 erlebt, profitiert dabei vom DualSense Wireless-Controller, mit dem die Kämpfe noch realistischer und aufregender werden.

Von bombastischen Momenten bis hin zu subtileren Ereignissen – sowohl das haptische Feedback als auch die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers vertiefen das unglaublich immersive Erlebnis von Call of Duty: Vanguard, sodass ihr einige der bedeutendsten Momente der menschlichen Geschichte ganz aus der Perspektive der Soldaten erleben könnt.

Solche Momente sind wie für den DualSense Wireless-Controller der PS5 gemacht, mit dem Spieler wie nie zuvor in das Spielerlebnis eintauchen können – Momente, die Call of Duty: Vanguard zu einem unvergesslichen Abenteuer machen.

Freut euch auf eine enorme Menge an weiteren Inhalten nach der Veröffentlichung, darunter neue Multiplayer- und Zombies-Maps, neue Spielmodi, Saison-Events, Community-Feiern und vieles mehr. Mehr Infos dazu gibt’s demnächst.

Bestellt Call of Duty: Vanguard jetzt vor – für PlayStation 4 und PlayStation 5. Weltweiter Veröffentlichungstermin ist der 5. November.

Verfügbare Versionen und Vorteile bei Vorbestellung

Für Vorbesteller stehen drei verschiedene digitale Versionen zur Auswahl: Standard (UVP 69,99 €), Cross-Gen Bundle (UVP 79,99 €) und Ultimate (UVP 109,99 €). Nähere Infos zu den einzelnen Versionen findet ihr im PlayStation Store.

Bei Vorbestellung jeder digitalen Version, egal ob Standard, Cross-Gen oder Ultimate, erhaltet ihr Folgendes:

Disc-basierte Versionen von Call of Duty: Vanguard sind auch zur Vorbestellung erhältlich:

