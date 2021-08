PM: UBISOFT PRÄSENTIERT SIEBEN INDIE STUDIOS AUF DER GAMESCOM INDIE ARENA BOOTH ONLINE 2021 (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 19. August 2021 – Ubisoft® gab heute die Teilnahme an der Indie Arena Booth Online 2021 bekannt, die während der digitalen gamescom & devcom vom 23. bis zum 29. August stattfindet. Dort stellt Ubisoft im Rahmen des Ubisoft Entrepreneurs Virtual Booth sieben Indie Studios aus den USA, Kanada, Deutschland und Österreich vor.

Ein Video, welches die von Ubisoft unterstützen Indie Studios vorstellt, kann unter folgendem Link gefunden werden:

Vom 23. bis zum 25. August haben Indie Studios die Möglichkeit, Medien und Business Partnern ihre Projekte exklusiv zu präsentieren. Mit dem Ende der Opening Night Live, kann ab dem 25. bis zum 29. August jeder die Virtual Booth über folgende Webseite besuchen: https://indiearenabooth.de/

Ubisoft Entrepreneurs stellt ein exklusiver Zugang zum Experten-Wissen von Ubisoft, sowie lokalen und internationalen Kontakten dar. In verschiedenen Programmen bietet Ubisoft Entrepreneurs Mentoring mit internen Expertinnen und Experten an, Partnerschaften mit Ubisoft-Marken und dem Öko-System, sowie Risikokapital. Zusammen mit den Unternehmer:innen möchte Ubisoft die Möglichkeiten erkunden, die Zukunft der Unterhaltung zu gestalten.

„Nach dem sehr positiven Feedback vom letzten Jahr freuen wir uns darauf, diese talentierten Indie Teams bei uns zu haben. Hier auf einem der größten Gaming-Events der Welt, haben sie endlich eine passende Bühne, um ihre fantastischen Werke zu präsentieren. Wir hoffen, dass ihnen dadurch viele neue Möglichkeiten eröffnet werden, die sie bei ihren Projekten nach vorne bringen“, sagt Francis Baillet, VP Corporate Affairs bei Ubisoft. „Genau dafür hat Ubisoft Initiativen wie Ubisoft Entrepreneurs und das Open Innovation Accelarator Programm geschaffen. Wir sind entschlossen unsere Erfahrungen weiterzugeben, um innovative und spannende Projekte junger Talente auf der ganzen Welt zu unterstützen.“

Indie Teams aus Deutschland und Österreich sind Teil der Ubisoft Entrepreneurs GSA Initiative von Ubisoft Berlin, Ubisoft Düsseldorf und Ubisoft Mainz. Toukang Interactive kam mit Dorfromantik als Gewinner des Indie Camp 2021 hervor und Forbidden Folds gewann mit WHALIEN den Newcomer Award beim Deutschen Entwicklerpreis, welcher von Ubisoft gesponsert wird.

Aus Kanada schließen sich vier Indie Teams als Teil von Ubisoft Entrepreneurs der Indie Arena Booth Online an. Sie sind Teil von Ubisoft Entrepreneurs Quebec (Montreal, Saguenay und Quebec) und Ubisoft Entrepreneurs Ontario (Toronto).

Watcha Games mit Sea Raiders und Clever Plays mit Operation: Tango haben bei der Veranstaltung La Caravane Virtuelle – On the Road to International Expansion teilgenommen. Dieses jährliche Event in Quebec wird von Ubisoft, La Guilde du jeu vidéo du Québec und Québec EPIX, in Zusammenarbeit der Handelskammer von Montréal und Investissement Québec International organisiert.

Mermaid Heavy Industries und Killjoy Games sind die Gewinner des Hauptpreises, bzw. des Sonderpreises der Ubisoft Indie Series 2021, die von der National Bank in Ontario präsentiert werden.

Twin Otter Studios aus den USA wird von Ubisofts Open Innovation Accelerator Programm unterstützt, eine brandneue Initiative, die darauf abzielt, Entwicklungserfahrungen und Fachwissen mit jungen Entwickler:innen und innovativen Kreativschaffenden in der Videospielbranche zu teilen. Ein Scouting-Team versucht, zukünftige Trends und innovative Talente zu entdecken, um so eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften zu schmieden.

Über Ubisoft Entrepreneurs

Ubisoft Entrepreneurs encompasses Ubisoft initiatives toward startups.

About Ubisoft Open Innovation Accelerator

The Open Innovation Accelerator team is a brand-new initiative to connect and share development experiences and expertise with innovative players in the video game industry. The team of dedicated scouts tries to anticipate the trends and spot innovative new actors in order to forge mutually beneficial partnerships. Sharing innovative content stemming from our partners to widen the Ubisoft mindset and help our teams imagine even more creative experiences, we work with indie developers as we believe Ubisoft can learn from these smaller creators to stay ahead of the curve and satisfy our players with best-in-class games.

About Indie Arena Booth Online 2021

The Indie Arena Booth, operated by SuperCrowd, is an open home for independent game developers from all over the world. It is a platform for the developers as well as a showcase for the colorful and vivid game scene between Avantgarde and AAA. Starting as a small hand-made exhibition space for indie developers at gamescom in 2013, Indie Arena Booth has since grown to become the place to be at gamescom for hundreds of fresh indie games. Our intention is to give games of all sizes a platform to be presented to the audience of gamescom, supporting local as well as international developers.