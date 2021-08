PM: Einstöpseln und lauschen: Dein Gaming-Sound mit dem neuen Xbox Stereo Headset (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wenn Du völlig in ein neues Game eintauchen möchtest, spielt guter Sound eine entscheidende Rolle. Daher gehört für viele Gamer*innen ein hochwertiges Headset genauso zu ihrer Gaming-Ausstattung wie ein guter Controller. Schon seit Jahren bietet Dir Xbox eine breite Auswahl an verschiedenen Gaming-Headsets, um Dir den passenden Sound zu Deinem neuen Lieblingsspiel zu ermöglichen. Egal, ob Du Dich für das hauseigene Xbox Wireless Headset entscheidest, ein Produkt von Bang & Olufsen oder einem der vielen anderen Partner des Designed for Xbox-Programms wählst – für jeden Anspruch findest Du ein passendes Headset.

Mit dem neuen Xbox Stereo Headset steht Dir jetzt ein weiteres hochwertiges Gaming-Headset zur Auswahl – die Vorbestellung ist ab sofort möglich! Das Xbox Stereo Headset bietet alles, was Du von einem hochwertigen Xbox-Accessoire erwarten kannst. Genieße hervorragende Performance, hochwertige Qualität, zusätzliche Accessibility-Optionen und weitere herausragende Features, mit Denen Dein Spielspaß auf Konsole, PC und mobilen Geräten noch immersiver wird. Mit glasklarer Mikrofon-Qualität, hochwertigen Ohrmuscheln und einem Lautstärke-Regler am rechten Ohrhörer legt das Xbox Stereo Headset die Messlatte für ein Headset der Einsteigerklasse höher als jemals zuvor.

Das Xbox Stereo Headset bietet dabei viele Design-Elemente, die auch das Xbox Wireless Headset schon zu einem Erfolgsmodell machen. Das leichte Design, die weichen Ohrmuscheln aus Polyurethan-Leder und der verstellbare Kopfbügel mit dicker Polsterung sorgen bei ausgedehnten Gaming-Sessions durch eine gleichmäßige Druckverteilung für einen komfortablen Sitz. Mit dem 3.5mm-Audiostecker verbindest Du Dich im Handumdrehen mit Deinem Xbox Wireless Controller oder anderen Geräten – ganz ohne Batterien!

Um Dir das bestmögliche Erlebnis beim Zocken, im Team-Chat sowie beim Genuss von Musik und Filmen zu bieten, wurde das Headset so entwickelt, dass es naturgetreu den Sound reproduziert, der von Entwickler*innen und Künstler*innen bei der Aufnahme intendiert war. Das Ergebnis ist ein Klangerlebnis, das der ursprünglichen Aufnahme so nahe wie möglich kommt, indem es eine saubere Leistung in den mittleren und hohen Frequenzen mit starken Bässen sicherstellt. Und um den Klang noch weiter zu steigern, unterstützt das Xbox Stereo Headset High Fidelity Raumklang-Technologien wie Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone: X – dies erfordert gegebenenfalls zusätzliche Käufe oder App-Downloads.

Und es gibt weitere gute Gründe, warum das Xbox Stereo Headset schnell zu einem treuen Partner in Deinem Gaming-Setup werden wird:

Bestelle Xbox Stereo Headset jetzt im Microsoft Store oder bei ausgesuchten Händlern zu einem Preis von 59,99 Euro / Schweizer Franken vor.