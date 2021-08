Life is Strange - True Colors: Neuer Trailer zeigt 13 Minuten Gameplay

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Life is Strange - True Colors ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Square Enix hat einen neuen Trailer zu Life is Strange - True Colors veröffentlicht, in dem ihr fast eine Viertelstunde Gameplay zu Gesicht bekommt. Wie üblich bei der Adventure-Reihe besteht besagtes Gameplay vor allem aus Dialogen und etwas Erkundung, bei der ihr die Gedanken von Protagonistin Alex zu diversen Gegenständen in einem Plattenladen hört. Am Ende gibt es zudem einen Eindruck von Alex' empathischer Kraft.

Life is Strange - True Colors wird nicht von den Serienschöpfer Dontnod entwickelt, sondern vom Studio Deck Nine, das bereits für das Prequel Life is Strange - Before the Storm verantwortlich zeichnete. Das Story-Adventure erscheint am 10. September für PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X. Anders als die vorherigen Serienteile erscheint True Colors nicht in Episodenform.