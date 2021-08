Pokémon Legenden - Arceus: Infos zu Kämpfen, Crafting & RPG-Systemen

Switch

Nintendo und Game Freak haben im Rahmen der gestrigen Pokémon-Presents-Präsentation einen neuen Trailer zu Pokémon Legenden - Arceus veröffentlicht, der einige neue Gameplay-Szenen zeigt. So seht ihr, wie sich der Charakter an die wilden Taschenmonster heranschleicht, seine eigenen Tierchen mit einem Pokéball neben sie wirft und so den Kampf startet. Außerdem werden neue Fortbewegungsmittel gezeigt. Die Hisui-Region erkundet ihr entweder zu Fuss oder aber auf dem Rücken von Pokémon. Diese dienen euch nicht nur als Reittiere, sondern auch als eine Art Jetski. Interessant ist auch, dass euch die wilden Tiere nun direkt gefährlich werden können, ohne dass ihr in einen Kampf verwickelt seid. Alles in allem wirkt das Gezeigte so, als hätte man sich bei Game Freak stark von Capcoms Monster Hunter-Reihe inspirieren lassen.

Im weiteren Verlauf der Präsentation sind weitere Infos bekannt gegeben worden. Die Story Spielt vor den anderen Pokémon-Teilen, in einer Zeit, in der Trainer und Monster noch nicht in Harmonie miteinander lebten. Die Hisui-Region wird später auch als Sinnoh bekannt werden.

Als Hub-Level steht das Darf Jubilife zur Verfügung, hier ist auch das Galaxy-Expeditionsteam beheimatet und ihr seid Teil davon. Wie üblich werdet ihr zu Beginn eines von drei Pokémon geschenkt bekommen, um als Teil des Erkundungsteams die örtliche Tierwelt zu erforschen. Indem ihr Quests abschließt erhaltet ihr neue Infos, die euren Pokédex erweitern und euch nützliche Infos für die Kämpfe bieten. Dazu verreist ihr in diverse Regionen und vor jedem Ausflug könnt und solltet ihr euch in den Basislagern vorbereiten und neue Ausrüstung kaufen oder anfertigen.

Um neue Pokémon zu fangen müsst ihr euch anschleichen und einen Pokéball auf sie werfen, das funktioniert über ein Fadenkreuz. Natürlich lässt sich nicht jedes Tier direkt fangen. Kämpfe laufen immer noch rundenbasiert ab, allerdings können die Pokémon nun auch mehrfach hintereinander angreifen, basierend auf ihrem Geschwindigkeits-Wert. Außerdem können eure Pokémon die Angriffe in einer starken oder einer schnellen Variante ausführen, was sich auf eure Angriffsgeschwindigkeit auswirkt. Damit wird das klassische Kampfsystem der Reihe um eine interessante Komponente erweitert.