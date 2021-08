PM: Ina Göring wird Leiterin der Abteilung Mitglieder (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 18. August 2021 – Ina Göring wird beim game – Verband der deutschen Games-Branche zur Abteilungsleiterin befördert. In ihrer neuen Position leitet sie ab September die Abteilung Mitglieder, die aus der Abteilung Marketing, Marktforschung, Services hervorgeht. Deren bisheriger Leiter, Thorsten Hamdorf, verlässt den game zu Ende August. Mit dem Umbau der Organisationsstruktur möchte der game einen noch stärkeren Fokus auf seine Mitglieder legen, deren Zahl mittlerweile auf fast 350 angewachsen ist. Mit Ina Göring wechselt auch das Thema Förderung von dem Team der Politischen Kommunikation in die Abteilung Mitglieder. Neu ausgeschrieben wird die Stelle einer Referentin beziehungsweise eines Referenten für Marktforschung. Im Zuge der Umstrukturierung erhält die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unter Leitung von Martin Puppe zusätzliche Aufgaben. Künftig wird hier die gesamte Online-Kommunikation per Website, Social Media und Newsletter zusammengefasst und durch die Schaffung einer neuen Stelle Social-Media-Management zusätzlich gestärkt.

„Wir als game und als gesamte Games-Branche in Deutschland haben uns in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und auch für die kommenden Jahre stehen die Zeichen dank einer deutschlandweiten Aufbruchsstimmung sehr gut. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, wollen wir künftig einen noch größeren Fokus auf die Unterstützung und die Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern legen. Darum haben wir unsere Struktur überarbeitet und eine Abteilung geschaffen, die sich vollständig auf die Mitglieder fokussieren kann“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. „Wir sind sehr froh, die Leitung dieses Bereichs intern mit Ina Göring besetzen zu können, die ihre besonders große Erfahrung bei der Förderung und den Regionalvertretungen so noch besser einbringen kann. Herzlicher Dank gilt Thorsten Hamdorf, der mit seiner Arbeit unter anderem beim Zusammenschluss beider Games-Verbände zum game sowie beim anschließend starken Mitgliederwachstum maßgeblich zum großen Erfolg der vergangenen Jahre beigetragen hat.“

„Ich freue mich sehr darüber, dass ich künftig die Abteilung Mitglieder leiten darf. Die bundesweit gestartete Games-Förderung sowie der Ausbau vieler regionaler Programme zur Unterstützung der Unternehmen vor Ort haben eine neue Dynamik im gesamten Ökosystem der Games-Branche gestartet. Gemeinsam mit meinem Team sowie der gesamten Geschäftsstelle möchte ich diesen Prozess für unsere Mitglieder noch stärker voranbringen“, sagt Ina Göring, Leiterin Mitglieder beim game.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele.

