PM: Gameplay-Tipps, mit denen ihr in Fracked die Welt rettet (Sony Playstation Blog)

Wir waren total überwältigt von dem unglaublich positiven Feedback nach der kostenlosen Public Demo von Fracked, die letzten Monat gestartet ist. Am 20. August könnt ihr jetzt endlich in die volle Fracked-Erfahrung eintauchen (oder ab heute, dem 17. August, wenn ihr die Deluxe-Edition vorbestellt habt). Also, schnappt euch eure PlayStation-Move-Controller und macht euch bereit für dieses schnelle Action-Abenteuer – nur auf PlayStation VR.

Fracked erscheint am 20. August als Standard Edition oder Deluxe Edition. Mit der Deluxe Edition bekommt ihr exklusive digitale Belohnungen wie ein Artbook, den Soundtrack und die einzigartige Earth Defender Ausrüstungs-Skin!

Fracked bietet euch die ultimative Machtphantasie zu einem Actionhelden zu werden. Es ist von klassischen Actionfilmen inspiriert, möglich gemacht durch Computerspiele und verbessert durch die Macht von VR. Nehmt euch der Legionen von interdimensionalen Gegnern an, die nur als The Fracked bekannt sind – mit voller Bewegungsfreiheit, 1-vs-1-basierten Kämpfen und einem Arsenal interaktiver und mächtiger Waffen.

Um den Start zu feiern, haben wir drei wichtige Tipps für euch zusammengestellt, die euch wirklich helfen werden, die kristallinen Gegner fertig zu machen:

1. Nutzt die Umgebung zu eurem Vorteil

Wie in jedem guten Action-Film seid ihr in der Unterzahl und habt die schwächeren Waffen. Ihr seid an vorderster Front – also müsst ihr der Actionheld werden, den Planeten retten! Mit einer Vielzahl unterschiedlicher Waffen könnt ihr den Gegner aber überlisten und austricksen. Und wenn ihr dabei die Umgebung zu eurem Vorteil nutzt, ist das der Schlüssel zum Erfolg.

Wir haben eine immersive greifbare Steuerung entwickelt, mit der ihr wirklich in die Welt versetzt werdet. Wenn es greifbar ist, ist es ein Cover. Allein können die Fracked einfach überwältigt werden. Aber wenn sie einmal zu vielen angreifen, müsst ihr auf taktische Angriffe übergehen, um den Angriff zu überwinden und euren Vorteil zu erarbeiten. Lauft von Schutz zu Schutz und organisiert die besten Winkel, um eure Gegner auszubooten und fühlt euch wie der unaufhaltsame Held einer Geschichte! Werdet einfach nicht übermütig.

Ihr habt absolute Bewegungsfreiheit, indem ihr Zip-Lines nutzt und damit auf Gegner einfallt. Wenn die Fracked ausschwärmen, werdet ihr dankbar für diese Fluchtwege sein und dafür, so den Kampf in neue Richtungen zu bewegen und die Oberhand zu gewinnen.

2. Kampf oder Flucht – entscheidet klug

In diesem schnellen Shooter habt ihr die totale Bewegungsfreiheit. Mit vielen verschiedenen Möglichkeiten, euch zu bewegen, und einer intuitiven 1:1-Übersetzung aller Bewegungen seid ihr komplett in der Welt des Actionsheldes vertieft – so könnt ihr schnell, spannend und voll vertieft spielen.

Fracked bewegt euch nicht auf Schienen – ihr habt alle Funktionalitäten zur Verfügung, die ihr in einem traditionellen Ego-Shooter erwarten würdet – wie auch die zu schießen oder rückwärts zu laufen – alles mit der intuitiven Steuerung, die euch Freiheiten und Möglichkeiten lässt, wenn die Kugeln fliegen.

Mischt euch unter die Fracked, seid clever und nutzt eure Fähigkeit der 360°-Bewegungen, um alle Winkel zu erkennen und eure Gegner hier zu jagen. Wenn die Action zu heiß wird, seht euch nach Deckung, Zip-Lines oder Aufstiegsmöglichkeiten um – oder irgendeinen anderen Weg raus! Sammelt euch und kehrt dann zurück.

Auf Skistrecken hört die Action nicht auf – sie läuft nur schneller. Bewegt euren Kopf ganz natürlich nach links oder rechts, um die Richtung eurer Bewegung zu steuern. Nutzt die vielen verschiedenen Routen den Berg runter, um euren Gegnern auszuweichen oder gegnerische Verfolger und Wachtürme zu vermeiden! Die kopfbasierte Steuerung ist eine einfache und elegante Lösung wenn eure Hände im Kampf beschäftigt sind.

3. Wann ihr euer Arsenal nutzen solltet

In Fracked stehen euch eine Reihe von Waffen zur Verfügung, mit denen ihr in jedem Szenario arbeiten könnt – von euren interaktiven Kernwaffen bis zu begrenzt nutzbaren besonderen Waffen. Der Granatwerfer, der den Riesen The Blaster in die Knie zwingen kann. Wenn er einmal am Boden ist, schießt auf seinen Schwachpunkt. Der Revolver ist mächtig genug, durch Wände zu schießen – perfekt für den Einsatz in Deckung – und kann die explosiven Screamers mit einem Schuss zurückhalten. Ihr müsst auf jede Situation reagieren und die Umgebung perfekt mit euren Waffen zu kombinieren. Achtet darauf, dass ihr nicht alles sofort verbraucht und nach dem sucht, was ihr braucht.

Fracked besonderes Design sorgt dafür, dass der Spaß immer im Vordergrund steht. Von einem aktiven Nachladesystem, dass die Geschwindigkeit nicht aufhält bis zu den rasanten Schlagabtauschen auf der Skipiste, wenn ihr vor Schneemobilen auf der Flucht seid. Ihr erlebt aufregende Kampfszenarien, die der Leinwand würdig wären.

Ihr seid der Protagonist – ein unerschütterlicher Held wider Willen. Ruhig und gelassen unter Druck, ist er in einen Kampf ums Überleben geworfen. Zusammen mit seinem treuen Begleiter, Rosalez, müsst ihr zusammenarbeiten, um die explosive und außerirdische Bedrohung auf diesem entlegenen Berg zu besiegen.

Von Schießereien, bei denen euch das Herz bis zum Halse schlägt, bis zu spannungsgeladenen Szenen, das Tempo und der Einsatz sind immer hoch, während ihr in Fracked unterwegs seid. Ob ihr nun verzweifelt über Seilbahnwagen klettert, die über eine Kloppe rasen oder euch gerade so an einem Helikopter festhaltet, während ihr beschossen werdet, Fracked wird euch immer auf eine Reise mit beeindruckenden Erfahrungen mitnehmen – immer vor dem Hintergrund eines kräftigen, energischen und elektrischen Soundtracks, der alles von 90er-Rock, House bis zu 50er-Orchester-Stücken mischt.

Fracked startet am 20. August – für alle, die nicht die Deluxe Edition vorbestellt haben. Wir können gar nicht erwarten, dass ihr das Action-Abenteuer von Fracked selbst erlebt! Lasst uns wissen, worauf ihr euch am meisten freut und seht euch auf alle Fälle die Fracked Demo im PlayStation Store an.